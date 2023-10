XXI SECOLO - ANNO 2023: L’ISLAM RADICALE E’ MALIGNO , CATTIVO E NAZISTA E QUINDI PERICOLOSISSIMO

Oggi, si è saputo che l’islamico bastar----e terrorista, che ha ucciso , a sa ngue fredo, tre innocenti persone di nazionalità sembra svedese in BRUXELLES- BELGIO , era giunto in ITALIA e vi aveva domiciliato in varie città, sbarcando nel 2011 , da clandestino in LAMPEDUSA assieme ad altri stranieri illegali.

Allora mi sono di nuovo chiesto: QUANTI ALTRI TERRORISTI SONO GIUNTI ASSIEME A LUI , GRAZIE ALLA SCHIFOS...TOLLERANZA ED ESASPERANTE BUONISMO DA STRAPAZZO, messi in atto dalla maledetta sinistra di governo del recente passato , anche se essa ha sempre saputo che non è possibile consentire a stranieri di violare i nostri sacri confini come previsto dall’art. 52 della nostra Costituzione , specialmente con i suoi spregiudicati e pericolosi discorsi pubblici , che , in particolar modo, in Africa sono stati accolti molto favorevolmente ???

Oggi , s’è appreso anche che in MILANO, la DIGOS ha tratto in arresto 2 mussulmani, risultati legati alla temibile organizzazione terroristica denominata ISIS, cioè il peggior cancro sociale che, dopo la mafia , la ‘ndrangheta , e la camorra e la mafia nigeria , russa e cinese, si sia mai vista su questa Terra, in quanto motivata da un potentissima ideologia di natura religiosa che porta a commettere stragi di ogni genere senza pietà e compassione alcuna, disumanamente.

Anche loro , con molta probabilità , sono giunti in ITALIA, illegalmente, con barconi fatiscenti.

Tutti questi fatti e quelli passati , smentiscono clamorosamente tutte le affermazioni fatte dagli spregiudicati ed imbelli esponenti della sinistra italiana ed europea , secondo cui i “terroristi” non entrano in EUROPA con barconi assieme agli altri comuni clandestini.

Sono vigliacchi “ragionamenti” fatti fino ad oggi, dagli spregiudicati soggetti di una sinistra che non si vuole rendere conto che soltanto un’immigrazione legale e corretta, nel rispetto delle nostre leggi in materia, può essere accettata e tollerata dalle nostre genti, per le necessità di lavoro sia in campo industriale che agricolo ed anche di famiglia.

Come s’è avuto modo di constatare drammaticamente, quanto dichiarato fino a ieri dalla sinistra italiana, circa il fatto che i terroristi non arrivano da noi su barconi come semplici “migranti” , è risultato falso e fuorviante.

Spero che quando nel 2024, andremo al voto delle europee , tutti dovrebbero rammentarselo, visto che simili affermazioni stanno ponendo in serissimo rischio e pericolo il nostro sistema dell’ordine e sicurezza pubblica, in modo evidente.

Che sia , pertanto, maledetta tutta la sinistra ed i suoi alleati, per tutti i mali che ci ha scaricato addosso prepotentemente , contro la volontà della stragrande maggioranza del popolo italiano che non ha mai ammesso e tollerato la presenza di clandestini che nel frattempo oltre alle questioni dell’enorme pericolo legato al terrorismo islamico , si sono anche resi responsabili di altre migliaia e migliaia di casi di delitto contro persone innocenti ed inermi.

Ed i casi recenti accaduti rispettivamente in ROMA e FIRENZE , che hanno visto alcuni di questi fetenti stranieri delinquenti aggredire e rapinare rispettivamente una sventurata anziana ed uno sfortunato nostro anziano in FIRENZE, entrambi ultranovantenni, lo sta chiaramente a dimostrare pienamente.

VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA

Cuneo,li 17.10.2023

Rinaldo