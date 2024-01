SECOLO XXI - ANNO 2024 - TRISTE CASO ASSOLUZIONE DEL SIG. ZUNCHEDDU BENIAMO DOPO 33 ANNI DI CARCERE PERCHE' INNOCENTE

CONSIDERAZIONI AMARISSIME SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA PENALE ITALIANA:

ORMAI E’ ACCLARATO:

IN ITALIA , PER UN MOTIV O PER UN ALTRO, IL SISTEMA GIUSTIZIA PENALE FA DAVVERO ACQUA DA TUTTE LE PARTI.

E’ VERAMENTE COMPLICATO E DIFFICILE IMMAGINARE CHE POSSA AMMINISTRARLA NEL MIGLIORE DEI MODI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,

E L’ASSOLUZIONE E CONSEGUENZE SCARCERAZIONE DEL SIG. BENIAMINO ZUNCHEDDU, CHE VENNE ACCUSATO E CONDANNATO DEFINITIVAMENTE PER OMICIDIO, CON LA FORMULA PIENA “PER NON AVERE COMMESSO IL FATTO”, LO STA ULTERIORMENTE A DIMOSTRARE.

E TEMO CHE ANCHE PER IL CASO LEGATO ALLA STRAGE DI ERBA, I SIGNORI CONIUGI OLINDO E BAZZI CONDANNATI INGIUSTAMENTE PER TALE GRAVISSIMO MISFATTO, SI AVRA’ UN ESITO UGUALE , ANCHE IN RELAZIONE ALLE TRACCE RINVENUTE SUL POSTO DI UNA SCARPA E DI UN PALMARE CHE NON COINCIDONO ASSOLUTAMENTE A NESSUNO DEI DUE ACCUSATI E POI CONDANNATI DEFINITIVAMENTE, MA AD ALTRE PERSONE RIMASTE IGNOTE.

L’UNICA GIUSTIFICAZIONE IN ENTRAMBI I CASI, MA IN ITALIA CE NE SONO A DECINE DI ALTRE CONDANNE INGIUSTE E SBAGLIATE, LA SI PUO’ RICERCARE NEL FATTO CHE I GIUDICI DI CORTE D’ASSISE,SONO STATI DECISAMENTE INGANNATI DA TESTIMONIANZE DISTORTE E NON CORRISPONDENTI A VERITA’.

MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE ESSI SIANO ESENTI DA RESPONSABILITA’ OGGETTIVE DIRETTE, NON AVENDO SAPUTO CONSIDERARE L’ INSIEME DI QUANTO RACCOLTO DURANTE LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

E QUESTO OVVIAMENTE VALE ANCHE PER I SIGNORI MAGISTRATI CHE IN TALI PROCESSI, HANNO AGITO COME PUBBLICI MINISTERI.

ORA PER LA LUNGHISSIMA RECLUSIONE SUBITA DAL SIG. BENIAMINO ZUNCHEDDU A CUI CHIEDIAMO COME CITTADINO , SCUSA SINCERAMENTE PER LA VITA CHE GLI E’ STATA LETTERALMENTE ED IMMOTIVAMENTE RUBATA, CHI PAGHRA’ ?

NON CERTAMENTE I GIUDICI CHE LO CONDANNARONO, NE’ IL PUBBLICO MINISTERO CHE NE CHIESE LA CONDANNA IN VARI GRADI, NE’ OVVIAMENTE IL PERSONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE INDIRIZZO’ LE RELATIVE INDAGINI, SEMBRA DOLOSAMENTE ED ARTIFICIOSAMENTE, IN MODO DA FARLO APPARIRE COLPEVOLE COM’E’ PURTROPPO EMERSO IN SEGUITO ??????

SE IL COMPETENTE GIUDICE DECIDERA’ DI RISARCIRLO , SAREMO NOI DEL POPOLO ITALIANO A PAGARE DI TASCA NOSTRA, COM’è STATO FINORA PER ALTRI DECINE E DECINE DI CASI BALORDI E DANNOSI PER LE PERSONE CHE HANNO SUBITO CONDANNE INGIUSTE , COME SOTTO EVIDENZIATO:

ECCO DI CHE COSA PARLO AMARAMENTE :

ServizioCorte d’Appello di Roma

Beniamino Zuncheddu assolto per non aver commesso il fattoLo hanno deciso i giudici al termine del processo di revisione. L’ex pastore sardo ha scontato quasi 33 anni di carcere

di Nicoletta Cottone

24 GENNAIO 2024

È stato assolto ed è finalmente un uomo libero Beniamino Zuncheddu, l’ex pastore sardo in carcere da quasi 33 anni, condannato all’ergastolo per la strage di Sinnai dell’8 gennaio 1991. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello di Roma al termine del processo di revisione. I giudici della Corte di Appello di Roma hanno anche disposto la trasmissione degli atti alla procura capitolina in relazione a tre testimonianze rese in aula, tra cui quella dell’ex poliziotto che si occupò delle indagini all’epoca. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

La requisitoria del pg

Nella requisitoria il pg Francesco Piantoni ha ripercorso le vicende che si sono susseguite dopo la strage di Sinnai. Si è soffermato sull’identificazione dell’assassino di Cuile is coccus, sul cambio di rotta della testimonianza del sopravvissuto Luigi Pinna, che prima aveva dichiarato che l’assassino aveva il volto coperto da una calza da donna e poi si era trasformato nel principale accusatore di Zuncheddu. Ha parlato del sovrintendente di Polizia Mario Uda che avrebbe mostrato al teste Luigi Pinna la foto di Zuncheddu prima del riconoscimento formale. Piantoni ha ricordato tutte le intercettazioni che hanno svelato le menzogne che hanno tenuto in carcere Zuncheddu per quasi 33 anni. Il pg ha affermato che «quell’accordo fraudolento è durato 30 anni».

Trogu: Beniamino non meritava ciò che ha subito

«Beniamino è una persona incredibile che non meritava quello che ha subito», ha dichiarato l’avvocato Mauro Trogu, difensore di Beniamino Zuncheddu, a margine della lettura della sentenza di assoluzione nell’ambito del processo di revisione. «Abbiamo studiato tanto con i consulenti che mi hanno supportato, ci siamo convinti nell’intimo dell’innocenza di Beniamino: le carte parlavano di prove a carico assolutamente contraddittorie - ha aggiunto il difensore - le indagini difensive hanno dimostrato la falsità di quelle prove a carico e rimanevano solo quelle a discarico. E poi perché abbiamo conosciuto Beniamino. Io auguro a chi abbia anche solo un minimo dubbio di berci un caffè insieme e questo dubbio verrà cancellato».

Irene Testa: oggi è un grande giorno

Emozionata la garante dei detenuti della Sardegna e tesoriera del Partito Radicale Irene Testa, che ha seguito e portato sotto i riflettori nazionali la vicenda di Beniamino Zuncheddu. «Per tutti noi è un grande giorno. Sono contenta e commossa per l’assoluzione di Beniamino Zuncheddu. Ma molto preoccupata per lo stato della giustizia nel nostro Paese. Se da una parte oggi la giustizia ha trionfato, dall’altra c’è una giustizia che fa paura, una giustizia che ha rubato 33 anni di vita a un uomo. Una riflessione viene spontanea. Quanti Beniamino ci sono nelle carceri italiane? La giustizia italiana va riformata perché così è una giustizia che fa paura e quanto accaduto a Beniamino potrebbe accadere a chiunque. Che la vicenda di Beniamino possa essere da monito a chi conduce le indagini e a chi è chiamato a giudica

La strage di Sinnai l’8 gennaio 1991

La strage di Sinnai risale all’8 gennaio del 1991. Nell’ovile di Cuile is coccus furono uccisi a colpi di fucile Gesuino Fadda, 56 anni, il figlio Giuseppe, di 24 anni e Ignazio Pusceddu, 55enne, che lavorava alle dipendenze dei due. Nell’agguato si salvò Luigi Pinna, genero di Fadda, che all’epoca aveva 29 anni. Solo un paio di più di Beniamino che entrerà in carcere due mesi prima di compiere 27 anni e ne uscirà solo a 59 anni.

La tesi dei dissidi fra allevatori

Fra le tesi all’esame degli inquirenti i dissidi tra gli allevatori della zona e in particolare tra la famiglia Fadda e quella degli Zuncheddu che gestivano un altro ovile. La polizia imboccò questa pista alla luce di alcuni episodi che si erano verificati prima della strage e in particolare l’uccisione di alcuni capi di bestiame e cani e le liti che ne erano seguite tra gli allevatori.

L’autore arrivò a bordo di uno scooter

Secondo gli investigatori l’autore della strage arrivò a bordo di uno scooter, con il volto travisato da una calza, e sparò prima a Gesuino Fassa, che si trovava nella strada di accesso all’ovile, per poi risalire in direzione del recinto di bestiame per fare fuoco in direzione del figlio Giuseppe. Pusceddu fu invece ucciso mentre si trovava all’interno di una baracca assieme a Pinna (che rimase gravemente ferito).

Zuncheddu fu arrestato il 28 febbraio 1991

Beniamino Zuncheddu venne fermato il 28 febbraio del 1991, quando Luigi Pinna - che prima aveva detto di non aver riconosciuto l’assassino - indicò Zuncheddu, all’epoca dei fatti 27enne, come l’autore della strage, spinto dal poliziotto Uda (che ha sempre negato). Beniamino è stato condannato all’ergastolo, si è sempre dichiarato innocente e non ha mai usufruito di istituti premiali.

Il processo di revisione e la carta vincente delle intercettazioni

Nel 2020 il suo difensore, Mauro Trogu, alla luce di nuove prove, ha chiesto e ottenuto il processo di revisione a Roma, grazie al supporto fondamentale dell’allora procuratrice generale della Corte d’appello di Cagliari Francesca Nanni (oggi procuratrice generale alla Corte d’appello di Milano). Le intercettazioni disposte dalla procuratrice hanno dissolto il castello di menzogne. Il principale accusatore Luigi Pinna, oggi 62enne, ha ribaltato la sua versione affermando che all’epoca dei fatti «prima di effettuare il riconoscimento dei sospettati, l’agente di polizia che conduceva le indagini mostrò la foto di Zuncheddu e mi disse che il colpevole della strage era lui».

ELEMENTI INFORMATIVI TRATTI DAL SITO WEB:

https://www.ilsole24ore.com/art/il-pg-ha-chiesto-l-assoluzione-beniamino-zuncheddu-AFCwDEUC

ED ECCO ALCUNI CENNI SUL PROCESSO DI REVISIONE CHE FORSE VERRA’ APERTO PRO SIGNORI OLINDO E BAZZI , DA ERBA, CONDANNATI DA INNOCENTI

Strage di Erba, cos'è la revisione del processo e cosa può ...

Domani

https://www.editorialedomani.it › giustizia › strage-erb...

9 gen 2024 — Si riapre il caso della strage di Erba. A 17 anni dai fatti e 13 dalla condanna definitiva all'ergastolo per i coniugi Olindo Romano e Rosa ...

Strage di Erba, si riapre il processo. Olindo: 'Non vedo l'ora ...

RaiNews

https://www.rainews.it › articoli › 2024/01 › strage-di-...

10 gen 2024 — "Sono contentissimo". Olindo Romano, condannato in via definitiva all'ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, si è rivolto ...

IO AUGURO AI DUE NOSTRI CONNAZIONALI SUDDETTI, DOPO L’ECCELLENTE INCHIESTA CONDOTTA A LORO FAVORE SPECIALMENTE DAGLI INVIATI DELLA TRASMISSIONE LE JENE SU ITALIA 1, CHE ANCHE PER LORO VENGA RICONOSCIUTA LA LORO PIENA INNOCENZA, ANCHE SE QUESTO CI COSTERA’ ALTRO DENARO PUBBLICO PER IL RISARCIMENTO CHE LORO SPETTERA’ PER I LUNGHI E DOLOROSI ED INGIUSTI 18 ANNI E PASSA DI RECLUSIONE SUBITI INGIUSTAMENTE, SEMPRE PER MOTIVI LEGATI AD INDAGINI PROBABILMENTE “GUIDATE” ED “INDOTTE” IN MODO SCANDALOSO E VERGOGNOSO, COME ORMAI TUTTI SANNO BENISSIMO, IN QUANTO L’UNICO SOPRAVVISSUTO DELLA STRAGE DE QUA , SIG. FRIGERIO, POI DEFUNTO PER ALTRI MOTIVI, IN PRIMIS, AVEVA AFFERMATO SIA AI CC SIA AL PUBBLICO CHE GLI ‘AUTORI DEL GRAVISSIMO FATTO NON ERANO SICURAMENE I CONIUGI OLINDO E BAZZI BENSI’ ALTRE PERSONE DI ORIGINE STRANIERA CERTAMENTE, PER COME EGLI , SUBITO DOPO, L’ACCADUTO LI DESCRISSE

ED A NULLA SERIVRA’ TENTARE DI PROVARE ANCORA LA LORO COLPA, RICHIAMANDO LA PRESUNTA MACCHIA DI SANGUE RINVENUTA NELLA PARTE LATERALE SX DELL’AUTO DEL SIG., OLINDO, VISTO CHE NORMALMENTE, CHI SALE SU UN VEICOLO LO FA CON IL PIEDE DESTRO CHE LO APPOGGIA DIRETTAMENTE SUL TAPPETINO DEL POSTO DI GUIDA IN CUI STRANAMENTE TALE MACCHIA DI GUIDA, SE FOSSE STATA LASCIATA DAL SUO GUIDATORE , AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTE PER LOGICA OGGETTIVA.

ECCO UNO SPACCATO DI NEFANDEZZE VERE E PROPRIE CONSUMATE IN TANTISSIMI ANNI DALLA GIUSTIZIA PENALE ITALIANA IN DANNO DI MIGLIAIA DI INNOCENTI:

Errori giudiziari, in 31 anni coinvolti 30mila innocenti

NT+ Diritto

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com › art › errori-giudi...

23 mag 2023 — Nell'anno appena trascorso sono stati 547 i casi di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari; cresce invece e di molto la spesa per ...

Quanti sono gli errori giudiziari? I dati aggiornati

Errori giudiziari

https://www.errorigiudiziari.com › errori-giudiziari-qu...

21 mag 2023 — Quante persone ogni anno finiscono in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi rivelarsi innocenti? E

PER I QUALI LO STATO ITALIANO E’ STATO COSTRETTO A RISARCIRE MIGLIONI DI LIRE PRIMA E MILIONI DI EURO DOPO.

ECCONE LA PROVA :

Errori giudiziari: quanto costano allo Stato? - Podcast

Altalex

https://www.altalex.com › Amministrativo

31 mag 2023 — Nel 2022 sono stati 539 i casi di ingiusta detenzione in Italia e 8 quelli di errore giudiziario, con una spesa complessiva per indennizzi e .

ED ECCO COME SI ARRIVA SPESSO A COMMETTERE UN ERRORE GIUDIZIARIO:

Le cause degli errori giudiziari e i meccanismi di ...

SciELO - Brasil

https://www.scielo.br › rbdpp

di D Mastro · 2022 — Con l'espressione errore giudiziario si fa riferimento ad un'anomalia del processo, una patologia, un risultato processuale contrario a giustizia, a caus

COME SI FA ANCORA AD AVERE FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA ITALIANA DOPO AVERE APPRESO I GRAVISSIMI ERRORI CONSUMATI QUASI SISTEMATICAMENTE IN TUTTI QUESTI ANNI PASSATI ??

VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA

Cuneo,li 28.01.2024

Rinaldo