Molto strana questa notizia che segue gli scontri avvenuti in Parlamento, dopo le dichiarazioni del deputato leghista a proposito dell'Ospedale nuovo costruito in zona fiera a Milano. A metà marzo, Berlusconi mollò dieci milioni di euro per contribuire alla sua costruzione e come lui, uno dei Caprotti (Esselunga) fece altrettanto; si raccolsero molti soldini per aiutare la "sanità" lombarda tanto vituperata in questo periodo. Ricordo che per l'occasione che colpì l'opinione pubblica, molti si complimentarono con il Cav per il generoso gesto, anche Renzi lo elogiò per cotanta beneficenza. L'ospedale fu messo su in un batter d'occhio, non si fece in tempo a dire OK procediamo... che era già pronto. 221 posti letto, un gioiellino pronto per le evenienze supposte, 25 pazienti ospitati e dopo di che...il nulla! Il virus non ha pressato più di tanto e l'ospedale pare che non serva più! Già vi furono le prime "chiacchiere" al momento della decisione: alcuni la ritennero un opera inutile e magari da evitare. Invece si è proceduto e alla fine, in fase di rendicontazione, si parla di un spesa di circa 17,25 milioni più o meno. Da una prima verifica non vi sono tracce dei 10 milioni di Silvio, la "Fondazione Milano" che ha gestito i soldi per la raccolta, nega che siano pervenuti i soldini del cav, anzi pare che quei milioni siano stati versati direttamente sul conto della Regione Lombardia. Il capo gruppo di Forza Italia alla regione, conferma la donazione ma a tutt'oggi non vi sono tracce evidenti. Il procuratore aggiunto Romanelli ha intanto aperto un fascicolo senza alcun indagato sulla struttura ospedaliera: ci sarebbe secondo il Codacons da fare chiarezza sui 21,6 milioni versati e di cui manca una precisa rendicontazione. Montature ad hoc? Struscianti sospetti sulla costruzione che in tanti non volevano? Una raccolta preparata per amici? Insomma, soldi che mancano all'appello, soldi da giustificare nella colonna delle entrate e personaggi che hanno partecipato a tirar su un ospedale dove sono stati ricoverati solo 25 pazienti alla modica spesa di 840 mila euro cadauno. Se cadevano in due la spesa sarebbe stata doppia!!!!