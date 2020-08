Saprete che sia in discussione la doppia preferenza per le prossime elezioni in Puglia. La scelta è necessaria per consentire alle donne di guadagnare spazi politici è vantare quindi il personale diritto a sedere nel parlamento regionale. Si sta discutendo molto su questo aspetto: come spesso accada, ci sono i contrari e i favorevoli quindi, tirando ognuno acqua al proprio mulino, si discute, ci si scontra e si...perde tempo. Calderoli della Lega, uno che di furbate ne ha fatte tante nella sua carriera politica, a tale riguardo ha dichiarato: "Il maschio è più infedele della donna e dunque si accoppia con 4/5 rappresentanti del gentil sesso". Ekkevordì????? Il senatore leghista si è lanciato in lunga e intorcinata disquisizione sulla leggerezza delle donne e la furbizia dell'uomo abituato a frequentarle molto da vicino per attrarle e portarle poi verso...il vuoto, il nulla politico/elettorale. Ovviamente al senato c'è stato l'applauso della destra e dei leghisti tutti. Il senatore leghista è convinto delle sue idee e le ha sostenute audacemente per convincere l'assemblea sulla inutilità della preferenza di genere. Ovviamente, ha provveduto la senatrice Valente (PD) a smontare la tesi di Calderoli spiegando quanto sia stata improvvida la sua uscita plateale e indicando come questa pratica supposta, degli uomini trascinatori di donne con lo scopo di ottenere voti ma no la loro elezione, sia da stigmatizzare per la scorrettezza e la sciocca adesione da parte di donne poco intelligenti. Le donne a prescindere, hanno diritto a ricoprire le stesse cariche politiche degli uomini. Lascio a voi ogni considerazione, intanto vi informo che il senato ha approvato la disposizione...e tanto basta a tranquillizzarci.