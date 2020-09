AUDARYA un vermentino al contrario

Bianco 12,5% vol. Sardegna sud

Questo vino è come una magia al contrario, in cui è il coniglio ad estrarre dal cilindro il mago e non viceversa.

È il vermentino prodotto all’origine da Audarya pensato per sorprendervi ed incuriosirvi ogni volta. Un po’ come attraversare lo specchio seguendo il coniglio bianco e trovare il giusto vino che avete sempre desiderato.

Listan d’Andalusia, Codega o dell’isola di Madera affine alla malvasia il vermentino è tra i più conosciuti ed apprezzati vini di Sardegna. Bianco secco delicatamente morbido, di colore giallo paglierino, con profumi intensi di fiori di campo ed erbacei e nota e di pesca gialla.