Tuffi, amore e bikini perfetti: ecco le vacanze social delle Veline

Le vacanze delle Veline sono all’insegna del mare… e dei social. Scese dal bancone di “Striscia la Notizia”, la mora e la bionda hanno fatto le valigie e si sono tuffate nel blu. Shaila ha festeggiato i suoi 24 anni in Costa Smeralda in compagnia del fidanzato Leonardo, mentre Mikaela (dopo aver fatto tappa sulla riviera ligure) si sta godendo la natura selvaggia dell’isola di Lampedusa.

Dopo un anno di allenamenti, prove e stacchetti, Shaila si sta rilassando in Sardegna insieme al fidanzato Leonardo Blanchard. Una coppia sprint, che anche in vacanza non perde occasione per provare esperienze estreme e acrobazie in riva al mare. La mora, però, non si dimentica dei suoi follower e sul suo profilo piovono pose sexy e scatti in bikini, che sottolineano le sue curve perfette. A fotografarla ci pensa il compagno, orgoglioso della sua bellissima “sirenetta”.

Anche Mikaela è partita per il mare, mettendo in valigia solo bandane colorate e tanti costumi. Dopo aver trascorso qualche giorno a Camogli, è volata a Lampedusa per una vacanza all’insegna della natura. La 26enne si sta ricaricando le pile tra le calette incontaminate dell’isola, concedendosi lunghi bagni e giri in barca, senza dimenticare di assaggiare le prelibatezze locali.