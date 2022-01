COVID 19: LA CINA MALEDETTA DOVREBBE ESSERE CITATA A LIVELLO DI TRIBUNALE INTERNAZIONALE DA PREDISPORRE AD HOC

LA CINA MALEDETTA DOVREBBE ESSERE CITATA A LIVELLO DI TRIBUNALE INTERNAZIONALE DA PREDISPORRE AD HOC, PER COSTRINGERLA AD ASSUMERSI LE SUE PRECISE ED EVIDENTI RESPONSABILITA' OGGETTIVE PER CULPA IN VIGILANDO, PER TUTTE LE SOFFERENZE DIRETTE ED INDIRETTE ED I DANNI ECONOMICI DIRETTI ED INDIRETTI, CAUSATI DAL SUO LETALE VIRUS , VISTO E CONSIDERATO CHE SEMBRA CHE ESSA FOSSE A CONOSCENZA DEL MEDESIMO ADDIRITTURA DAL 2012, COME PROPAGANDATO DALLA NOTA TRASMISSIONE ATLANTIDE SU LA7 DI QUALCHE TEMPO FA, SULLA SCORTA DI UN'APPOSITA ED APPROFONDITA INCHIESTA INTERNAZIONALE CONDOTTA DA EROICI ESPERTI IN MATERIA.

Infatti, quello che continua a scandalizzarmi e mi fa male sia come persona sia come cittadino è il fatto che nè il nostro governicchio DRAGHI nè l'EUROPA abbia citato la maledetta DITTATURA CINESE per obbligarla a riconoscere le sue colpe sulla diffusione della pandemia per rimborsare almeno in parte le sofferenze e tutti i danni economici che stiamo tutti soffrendo.

Solo uno STATO degli USA, se non ricordo male e la PROCURA DELLA REPUBBLICA di VITERBO se non vado errato, ha citato questa massa di criminali cinesi per porli davanti alle loro precise ed evidentissime responsabilità, su tale dramma mondiale.

Eccoti la prova giuridica che questa azione di rivalsa è possibile avanzarla se solo lo si volesse davvero e seriamente porre in atto, tramite un'apposita COMMISSIONE INTERNAZIONALE D' INCHIESTA disposta dall'ONU d'intesa con l'OMS contro la pericolosissima CINA tanto amata e difesa ed ammirata specialmente dagli screditati del M5S ed anche dagli sciagurati della sinistra.

Ecco alcuni validi elementi di riflessione che tutti dovrebbero leggere e prenderne nota, anche per decidere , eventualmente, sul proprio futuro voto politico:



