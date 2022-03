QUANDO UN'AMICIZIA DIVENUTA STORICA MA PERICOLOSA , VIENE MESSA DA PARTE FORSE PER MOMENTI MIGLIORI E PIU' PROFICUI PER GLI INTERESSATI.

E' IL CASO SICURAMENTE DEL FORTE RAPPORTO FRATERNO INSTAURATO NEL TEMPO FRA IL PREGIUDICATO SILVIO BERLUSCONI ED IL CRIMINALE, OGGI, VLADIMIR PUTIN.

ECCO I LINK CHE LO DIMOSTREREBBERO IN PIENO:

C'è da chiedersi quale democrazia di paggetti saremmo se al Quirinale ci fosse il Cav, che in tre settimane non è ancora riuscito a emettere ...

24 feb 2022 — Una volta Silvio Berlusconi avrebbe chiamato direttamente l'amico ... il premier Mario Draghi con il quale ha parlato domenica scorsa, ...





VERGOGNA.

PENSATE SOLO , PER UN MOMENTO, SE QUESTO SOGGETTO ORMAI DELEGITTIMATO DALLA STORIA CRIMINALE ITALIANA MA ANCHE DA QUELLA POLITICA ESSENDO IL SUO PARTITO DIVENTATO UN SOGGETTO DAVVERO IRRILEVANTE E POCO IMPORTANTE, VISTO LE ENORMI PERDITE DI CONSENSO CHE HA SUBITO NEL TEMPO, FOSSE STATO NOMINATO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, QUALE TIPO DI INTERVENTO EGLI AVREBBE POTUTO FARE NEI CONFRONTI DEL DELINQUENTE VLADIMIR PUTIN CON IL QUALE, FINO A POCO TEMPO FA, GIRONZOLAVA FELICE E SERENO , SIA IN SARDEGNA SIA IN ALTRI POSTI ITALIANI COME SUO GRADITO OSPITE.

VERGOGNA





NON AGGIUNGO ALTRO.

Cuneo,li 26.03.2022