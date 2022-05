LA FAME NEL MONDO AGGRAVATA DAL NAZISTA PUTIN E DALLA SUA BANDA CRIMINALE

IL NAZISTA PUTIN ED I SUOI PREDONI STANNO COMMETTENDO ANCHE UNA RAPINA PERMANENTE IN DANNO DELL’INNOCENTE POPOLO UCRAINO.

INFATTI, IL PRESIDENTE UCRAINO VOLODYMYR ZELENSKY HA ACCUSATO LA RUSSIA CRIMINALE DI BLOCCARE L’ESPORTAZIONE DI CIBO, AVENDO AFFERMATO PUBBLICAMENTE:

“”OGGI SI SONO 22 MILIONI DI TONNELLATE DI GRANO BLOCCATI ED I RUSSI , IN PARTE, LO STANNO ANCHE COSTANTEMENTE RAPINANDO, PORTANDOLO VIA DA QUALCHE ALTRA PARTE FUORI DALL’UCRAINA, PER USUFRUIRNE ILLEGALMENTE “”.

ECCO COSA SI LEGGE ULTERIORMENTE DAL WEB:

Zelensky contro Mosca: blocca 22 milioni di tonnellate di grano

Vittorio Da Rold

22 maggio 2022

"La comunità mondiale deve aiutare l'Ucraina a sbloccare i porti marittimi, altrimenti la crisi energetica sarà seguita da una crisi alimentare", ha detto il capo dello Stato ucraino. "La Russia ha bloccato quasi tutti i porti e tutte le opportunità marittime per esportare cibo: il nostro grano, orzo, girasole e altro ancora”.

Il premier Draghi, ha chiamato Kiev e "ha assicurato il costante sostegno dell'Italia anche per approvare il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, per l’ingresso di Kiev nella Ue e per sbloccare i porti ucraini". Si tratta dei corridoi marittimi che dovrebbero, secondo Roma, consentire, a Kiev di far defluire le derrate alimentari fuori dai confini ucraini nonostante il blocco dei porti. "Milioni" rischiano la morte mentre la guerra in Ucraina colpisce le scorte di cibo, ha avvertito l'Egitto.

Il neo ministro francese per gli Affari europei, Clement Beaune ha gelato gli animi con il suo cinismo travestito da realismo: "Bisogna essere onesti, mente chi dice che l'Ucraina entrerà nell'Unione tra sei mesi, un anno o due. Non è vero. Per l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue ci vorranno 15 o 20 anni, sarà molto lunga".

SICCOME PROPRIO IN QUESTE ORE L’ONU HA DENUNCIATO CHE, PER LA PRIMA VOLTA NEL MONDO , SI E’ FORMATA UNA MASSA DI PROFUGHI PARI A 100 MILIONI E PASSA, SE A QUESTO ENORME NUMERO DI PERSONE BISOGNOSE ANCHE DI FORNIRE LORO DEL PANE , SI AGGIUNGONO LE 800 MILIONI CIRCA DI PERSONE CHE VIVONO SOPRATTUTTO NELL’AFRICA, COME PRECISATO QUALCHE GIORNO FA DAL NOTO DR. MICHELE SANTORO SU L’ARIA CHE TIRA – LA7, SI COMPRENDE COME IL NAZISTA PUTIN E TUTTI GLI ALTRI SUOI PREDONI, SI STANNO MACCHIANDO DI ALTRI GRAVISSIMI DELITTI CONTRO L’UMANITA’ , SE DOVESSERO CONTINUARE AD IMPEDIRE L’ESPORTAZIONE ANCHE DEL GRANO E DEL MAIS UCRAINO VERSO QUEI PAESI DISPERATI ED AFFAMATI A CUI ESSI ERANO DESTINATI UTILMENTE .

INFATTI, SOLO NEL GIUGNO 2020, IL SUO NUMERO ERA ARRIVATO AD 80 MILIONI CIRCA COME RILEVASI DAL SEGUENTE LINK:

ANCHE DI QUESTI ALTRI CRIMINI IL NAZISTA PUTIN E TUTTA LA SUA BANDA CRIMINALE, PRIMA O POI, NE DOVRA’ RISPONDERE ALLA GIUSTIZIA DEL MONDO.

VERGOGNA

Cuneo,li 23.05.2022

Rinaldo