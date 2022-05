ISLAM PERICOLOSO PER L’OCCIDENTE.

ISLAM PERICOLOSO PER L’OCCIDENTE.

LA QUESTIONE DELL’INFILTRAZIONE DI TERRORISTI ISLAMICI IN ITALIA CHE SI STA AGGRAVANDO PERICOLOSAMENTE PER TUTTI NOI.

Qualche ora fa, in ITALIA, la Polizia ha tratto in arresto numerosi presunti esponenti del terrorismo islamico operante nel mondo.

Questa operazione segue altre dello stesso tipo.

E’ evidente che l’invasione di clandestini non comunitari, è la causa principale di tale gravissimo fatto che mette a repentaglio la nostra esistenza in modo scandaloso e vergognoso.

E la colpa è sicuramente del fatto che le masse di clandestini che, finora, sono giunte in ITALIA soprattutto via terra o via mare, sono state , di fatto , appoggiate e favorite dalla politica migratoria che da tempo gli scellerati ed imbelli della sinistra ed oggi anche degli screditati del m5s, hanno messo in atto da molto tempo, senza rendersi conto che nessuna NAZIONE può permettersi di fare entrare illegalmente persone in modo permanente e senza alcuna seria possibilità di sapere la loro esatta identità, visto che al 99% queste persone sono , di proposito , sprovviste di valido passaporto od altro documento d’identità.

Il fatto di non poterle identificare compiutamente , salvo la possibilità non sempre agevole e facile di sottoporle a foto segnalamento il che non vuol dire assolutamente pervenire alla loro esatta identità, pone di per se un gravissimo problema legato alla nostra sicurezza pubblica.

E gli arresti avvenuti nel passato sia di presunti terroristi islamici sia di criminali veri specializzati in ogni campo delinquenziale , dimostra che lo STATO influenzato dalla cattiva e pericolosa influenza dei sinistroidi ed oggi ripeto dei delegittimati del m5s, se ne fotte letteralmente di assicurarci e garantirci quella serenità e tranquillità di cui nessuna società, ne può fare a meno, essendo “conditio sine qua “ , non per potere vivere e lavorare proficuamente.

Ecco perché è necessario evitare di votare a sinistra. La sinistra ha permesso l’immissione anche da noi oltre che nel resto dell’OCCIDENTE di migliaia di islamici radicali e fondamentalisti che, pur non essendo stati mai arrestati per terrorismo islamico , costituiscono una parte saliente della nostra società che non potrà mai convivere pacificamente e serenamente con noi e fra noi per la semplice e banale ragione che essi sono obbligati a rispettare pedissequamente le norme del loro CORANO e della loro SHARI’AH che sono notoriamente antidemocratiche ed antisociali.

Ed è per questo che, dissimulando il loro stato anche fingendo di volersi integrare con noi, in forza del sistema islamico della loro famigerata TAQYYA che loro apprendono direttamente dal CORANO, finora, sono riusciti ad ingannarci.

Ma questo sistema sociale che li autorizza anche a rinnegare la loro fede, se necessario pur di potere convivere fra infedeli , è conosciuto da tempo sia dalla CHIESA CATTOLICA sia dalle altre fedi cristiane ed anche sia dalla politica italiana e quindi anche dalle maledette sinistre e dal m5s.

Sono atteggiamenti di soggetti che appaiono davvero specializzati nel campo della persona affetta da “cupio dissolvi” ed anche capaci solo di farsi e fare del male da vere persone affette da "autolesionismo”, con la particolarità che tali aspetti psicologici che rasentano spesso quelli psichiatrici anche, vanno ad intaccare e colpire anche moltissime persone sane ed innocenti.

Eppure, ciononostante, tutti questi soggetti continuano a mantenere rapporti con i mondi radicali islamici, facendo fingere di non sapere e non vedere e non sentire come le note tre scimmiette, ponendo le basi per farci scannare tutti prima o poi, in quanto per gli islamici fondamentalisti noi siamo solo degli infedeli degni di diventare i loro DHIMMI , cioè i loro schiavi , ovvero di essere scannati come bestie com’è accaduto nel passato in EUROPA.

La politica migratoria condotta dalle sinistre e dl m5s, fra loro oggi alleati , comporta anche che chi proviene illegalmente dal mare, spesso e volentieri ci lascia la pelle per evidenti ragioni legate all’insicurezza dei loro viaggi costretti a farli su barconi o gommoni fatiscenti assolutamente non in grado di affrontare lo STRETTO DI SICILIA del MEDITERRANEO ovvero di altri rami marini orientali.

Per la scienza della probabilità , è chiaro che più persone tentano di fare simili pericolosissime traversate per mare, più persone moriranno ancora ed ancora, senza che alla sinistra maledetta ed agli sciagurati del m5s, venga in mente che forse sia venuto il momento di seguire l’esempio dell’INGHILTERRA che sta aprendo un apposito CENTRO DI RACCOLTA EXTRACOMUNITARI in RUANDA ove , in piena e totale sicurezza, vengono vagliate le domande d’accesso in quella NAZIONE per motivi vari.

L’esempio inglese dovrebbe essere seguito anche dall’ITALIA ,ma non penso che esso verrà emulato in quanto da tempo ormai s’è compreso che il SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA CLANDESTINI è stata ed è tuttora fonte di ricchezza per molte pseudo associazioni umanitarie di livello anche ecclesiastico quasi tutte legate alla sinistra italiana.

Se ne deduce , comunque, che tutti i morti di clandestini, spesso anche donne e bambini che si sono avuti, finora, in mare sono addebitabili moralmente alla sinistra ed al m5s per ovvi motivi.

Ecco la notizia sugli ultimi arresti di presunti terroristi islamici che agivano tramite dark web:

Operazione contro l'Isis sul "dark web", perquisizioni anche in ToscanaL'indagine partita dall'Fbi su un sito di propaganda terroristica di matrice religiosa

Firenze, 28 maggio 2022 - Tocca anche la Toscana l'indagine della Procura di Roma, condotta da polizia e carabinieri, su un'ipotesi di reato per associazione con finalità di terrorismo internazionale, nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone. Infatti anche Arezzo figura tra le città coinvolte dalle perquisizioni che hanno portato a sequestrare numerosi apparecchi e materiale informatico, su cui proseguono gli approfondimenti delle Digos e delle articolazioni della catena anticrimine del Ros, supportati dai rispettivi uffici centrali.

L'operazione costituisce l'epilogo di una più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo del dark web. L'attività investigativa ha avuto inizio oltre un anno fa in seguito alla segnalazione - acquisita dall'Antiterrorismo della Polizia di Stato e dal Ros attraverso la Fbi statunitense - dell'esistenza di un sito di propaganda dell'Isis presente sul dark web cui potevano aver fatto accesso internauti presenti in Italia. Le altre città interessate dalle perquisizioni sono Roma, Milano, Torino, Ancona, Bergamo, Padova, Verona, Rovigo, Vercelli, Bologna, Cesena, Rimini, Latina, Foggia, Reggio Calabria, Ragusa, Trapani e Caltanissetta.

Ecco la prova che da tempo, l’ITALIA è diventata la “base” delle pericolose operazioni terroristiche di natura islamica:

E mentre accadevano questi fatti orribili e dannosi per tutti noi, la sinistra ha continuato a tenere in piedi la sua scellerata politica migratoria oggi appoggiata e favorita anche dagli screditati del ms5 con i quali per speculazione ed opportunismo politico vergognoso si sono alleati, infischiandosene del fatto che lo STATO ha l’obbligo precipuo di assicurarci soprattutto sicurezza pubblica senza la quale nessuna società può vivere serenamente, tranquillamente e proficuamente e quindi continuare ad evolversi positivamente.

SMETTIAMO PERTANTO DI VOTARE A SINISTRA ED IL M5S CHE RAPPRESENTANO I NOSTRI PRIMI NEMICI SOCIALI CIVILI E CULTURALI PER I MOTIVI INOPPUGNABILI SOPRA EVIDENZIATI.

P.S. per saperne di più sulla condizione dei DHIMMI nel mondo islamico radicale, vedasi:Dhimmi - Wikipedia

Per saperne di più sullo sistema della taqyya islamica vedasi:

Cuneo,li 29.05.2022

Rinaldo