CHI UCCIDE DEVE SUBIRE LA PENA DI MORTE. SOLO COSI’ SI POTRA’ AVERE UNA VERA E GIUSTA GIUSTIZIA.

Il nigeriano di Civitanova ucciso a mani nude in quattro minuti

Dal carcere di Montacuto, l'assassino chiede scusa ai familiari. Avrebbe agito per futili motivi e senza provocazione da parte della vittima, secondo gli inquirenti. A Recanati un 47enne accoltella un giovane nigeriano salvato da un barista

Uno straniero è stato ucciso a bastonate nelle Marche. L'aggressore: "Ha importunato la mia fidanzata"

Il presunto assassino, un italiano, è stato fermato poco dopo il delitto avvenuto a Civitanova Marche. La vittima, un 39enne ambulante, colpito più volte con la stampella che usava per spostarsi

Dopo avere anch’io condannato senza se e senza ma , tale ingiusto e barbaro assassinio , mi chiedo a quale titolo la vittima nigeriana e la sua famiglia si trovavano in ITALIA .

E poi il fatto che egli usava una stampella , cosa vuol dire ?che egli è entrato in ITALIA già menomato e, spinto dai noti CAF di sinistra maledetti , ha richiesto ed ottenuto dall’INPS un assegno sociale per invalidità ovvero per quali altri motivi egli faceva uso di tale strumento di supporto alla sua deambulazione ?

Comunque, mentre a CIVITANOVA MARCHE accadeva quanto sopra, per una sorte di compensazione brutale , vigliacca e cattiva, in CAMPANIA succedeva quanto sotto spiegato ad opera di un bastardo nigeriano criminale che, senza motivo , in MONTEFORTE IRPINO , è entrato in un negozio di commercio , ed armatosi di un martello pesante, ha aggredito ed ammazzato come fosse una bestia qualsiasi , il suo titolare, un cittadino cinese , ferendo anche il cliente che in quel momento si trovava dentro tale esercizio per compere perché era intervenuto eroicamente a favore del cinese, però, sfortunatamente senza riuscire ad impedire l’evento mortale.

Una volta commessi i suoi gravissimi delitti, il criminale nigeriano che avrebbe dovuto essere quasi sicuramente espulso da tempo perchè probabilmente era entrato illegalmente e senza titolo in ITALIA, usciva dal negozio e con la stessa arma impropria iniziava a minacciare ed aggredire tutti i passanti che incontrava fino a far perdere le sue tracce.

Ecco la notizia terribile su cui hanno sicuramente colpe morali soprattutto i buonisti di sinistra e gli screditati del m5s:

Un giovane nigeriano uccide un commerciante cinese a martellate

Ferito anche un cliente che ha cercato di fermare l'aggressore, che è stato fermato dai carabinieri a poca distanza dal negozio a Monteforte Irpino dove è avvenuto il delitto

di Gabriella Bianchi

omicidio

aggiornato alle 13:29 30 luglio 2022

AGI - Aggrediti a colpi di martello in un negozio, uno è morto e l'altro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avellino. Le vittime sono un commerciante di origine cinese, titolare di un esercizio a Monteforte Irpino, e un avventore.

Poco dopo le 9 un extracomunitario di origine nigeriana ha fatto irruzione nel negozio e, dopo una animosa discussione, ha afferrato un martello e ha colpito i due, che sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, dove il 56enne commerciante cinese è deceduto.

L'aggressore è stato invece bloccato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Il nigeriano ha 24 anni ed è stato fermato dai carabinieri a poca distanza dal negozio di articoli cinesi, lungo via Nazionale, alla periferia del comune irpino.

Era in stato confusionale e con gli abiti sporchi di sangue. Passanti e clienti, presenti al momento dell'aggressione, lo hanno segnalato ai carabinieri, che in pochi minuti lo hanno rintracciato.

Il 24enne non ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a entrare nel negozio, afferrare un martello e avventarsi sul proprietario e sul cliente, un 49enne bulgaro che ha tentato di bloccarlo.

Quest'ultimo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. È giunto al pronto soccorso del "Moscati" di Avellino assieme al commerciante, che poi è deceduto per la gravità delle ferite soprattutto al capo. Al momento dell'aggressione nel negozio c'erano diversi clienti, che sono scappati e hanno chiesto aiuto al 112.

Una scena raccapricciante si è presentata ai militari quando hanno raggiunto il negozio di via Nazionale: sangue ovunque e il martello lasciato a terra all'ingresso del locale. Il 24enne nigeriano è accusato di omicidio e tentato omicidio.

Maledetta sinistra e m5s che stanno creando tutte le condizioni per arrivare ad una rivolta sociale e civile per colpa della perdurante ed aumentata presenza di criminali stranieri clandestini in ITALIA e che ne sono certo ha impedito alle persone di CIVITANOVA MARCHE di intervenire a favore della vittima dell’italiano come sopra riportato, in quanto ormai disgustati dalla presenza di questi soggetti spesso parassitari che stanno sfruttando il nostro welfare in modo indegno e pericoloso e che non sono sicurament di nessun valore sociale civile e lavorativa per noi tutti, in quanto spesso chi non delinque accetta supinamente il lavoro nero che gli viene proposto, danneggiando irreparabilmente ed irrimediabilmente il lavoro regolare della massa seria ed onesta del nostro mondo del lavoro.

