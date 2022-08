IL NIGERIANIO ASSASSINATO IN CIVITANOVA MARCHE FORSE SAREBBE VIVO SE FOSSE STATO RIMPATRIATO REGOLARMENTE ?

DOMANDA PERENTORIA AL SIG. PREFETTO DI MACERATA RISPETTO AL DRAMMA ACCADUTO IN CIVITANOVA MARCHE CON L’UCCISIONE DISUMANA, INGIUSTA E VIGLIACCA DEL CITTADINO NIGERIANO INDICATO IMPROPRIAMENTE COME AMBULANTE MENTRE SEMBRA CHE EGLI VIVESSE PRATICAMENTE SOLTANTO DI ELEMOSINA.

Visto e considerato che il cittadino nigeriano sig. Alika Ogorchukwu, venditore ambulante nigeriano di 39 anni, marito e padre di un figlio di 8 anni, praticamente sembra che avesse perso da tempo i requisiti oggettivi, non avendo un lavoro dignitoso capace di assicurare a lui ed alla sua famiglia un sostegno certo per la loro sopravvivenza, tant’è che era solito chiedere l’elemosina per strada oltre che svolgere saltuariamente l’attività di ambulante , forse senza licenza comunale e senza forse aver mai denunciato nulla al fisco italiano, egli se fosse stato rimpatriato assieme alla famiglia da parte del Prefetto di MACERATA in base alle norme sull’immigrazione, probabilmente oggi sarebbe ancora vivo nella sua NIGERIA , la sua patria di origine.

Perchè , allora mi chiedo , egli non era stato oggetto di rimpatrio che , da quanto s’è appreso , avrebbe dovuto essere disposta essendo venuti meno i requisiti per permanere in ITALIA regolarmente ??

di Claudio Del Frate Sposato e padre di un bimbo, lavorava saltuariamente come ambulante. Camminava con una stampella per i postumi di un incidente stradale

Nigeriano ucciso a Civitanova Marche: chi era la vittima, cosa sappiamo

Un uomo che non aveva mai infastidito nessuno, una presenza abituale nelle vie del centro di Civitanova Marche e di altre città della zona: così viene descritto Alika Ogorchukwu, l’uomo di nazionalità nigeriana massacrato di botte e ucciso oggi in corso Umberto, nel centro della cittadina marchigiana.

Alika aveva 39 anni, era sposato ed era padre di un bambino: la moglie si trovava nelle vicinanze al momento del delitto ed è arrivata in corso Umberto quando i soccorritori stavano ancora cercando di rianimare il marito. Tutta la famiglia abitava a San Severino Marche, sempre in provincia di Macerata.









L’uomo camminava aiutandosi con una stampella a causa dei postumi di un incidente stradale. Lavorava come ambulante, occasionalmente chiedeva un piccolo aiuto economico ai passanti; si spostava nei comuni della zona, in base ai giorni di mercato. Risiedeva regolarmente in Italia e secondo quanto emerso fino a oggi non aveva precedenti.

«Non aveva precedenti con la giustizia, era una persona tranquilla - ha riferito ai giornalisti l’avvocato Antonio Mantella, che aveva assistito l’immigrato nella causa successiva all’incidente stradale -. Per come lo conosco, non credo che possa aver provocato una reazione come quella che lo ha ucciso. Sono sicuro che le indagini sapranno valutare la condotta dell’aggressore, che per quanto mi riguarda è censurabile a prescindere, soprattutto a Civitanova, che si è sempre mostrata città aperta e tollerante».

L’immigrato nigeriano è stato brutalmente picchiato anche con la stampella da un italiano di 32 anni originario della Campania che subito dopo l’aggressione è scappato. La polizia l’ha comunque fermato nel giro di pochi minuti. Secondo quanto emerso nelle prime ore dopo l’omicidio, a scatenare la furia dell’aggressore sarebbe stato un complimento rivolto da Alika alla fidanzata dell’omicida.

Cuneo,li 02.08.2022

Rinaldo