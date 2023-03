ITALIA IN PERICOLO: GLI EFFETTI DEVASTANTI COLLATERALI DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Nella tragedia marina di CUTRO -CROTONE - , di qualche giorno fa, si sono verificate ben 64 vittime, numero probabilmente non ancora definitivo.

Questi morti che comprendono anche a qualche sventurato bambino innocente , verranno tutti o quasi , probabilmente, seppelliti o tumulati nel piccolo cimitero del comune di CUTRO, ovviamente a spese dell’Amministrazione locale o della Regione Calabria cioè , di denaro pubblico.

Si deve sapere che con la tumulazione di questa massa improvvisa di decessi , il cimitero comunale forse raggiungerà la sua capienza max e , forse, non potrà più ricevere altre bare di cittadini locali.

Quindi , se ne deve dedurre che questi clandestini maledetti senza nome e senza patria, probabilmente , finiranno con l’ “occupare”, anche da morti, quasi totalmente gli spazi per tumulare altre sventurate persone italiane del loco.

Questo non è assolutamente giusto e socialmente accettabile.

Spero sinceramente di essere smentito dal Sindaco del luogo ovvero da qualche altra Autorità di P.S. competente per territorio.

Infatti, si teme che anche il nuovo lotto di loculi realizzato per le necessità delle famiglie di CUTRO, i cui lavori vennero conclusi nel 2012, come si evince dalla notizia pubblicata nel sito CNTV24.IT , rischiano di essere assegnati tutti i quasi agli sventurati stranieri periti nel tragico incidente avvenuto pochi giorni fa.

Si deve sapere, per capire i rischi che stiamo correndo seriamente,come società, che nel coso del 2022, sono stati100.000 e passa clandestini giunti illegalmente in ITALIA come risulta inesorabilmente indicato nel link seguente:

1 gen 2023 — Sono stati oltre 100mila i migranti sbarcati in Italia nel corso del 2022. Secondo i dati aggiornati diffusi dal Viminale, dal primo gennaio …

Mentre quelli sbarcati od entrati illegalmente in ITALIA nel corso dei primi giorni di gennaio di quest’anno 2023, sono quelli che si leggono nel seguente link:

I suddetti elementi informatici, costituiscono numeri impressionanti che fanno davvero paura e che dovrebbero impensierire anche le maledette sinistre unitamente agli spregiudicati dle m5s, che stanno oggi attaccando il governo MELONI con la scusante che non avrebbe fatto nulla per salvare le 64 persone decedute a seguito del noto naufragio davanti alle coste di CUTRO-CROTONE, come se ciò fosse stato possibile, per come si sono verificati i drammatici fatti quasi interamente ormai conosciuti.

Al riguardo , poi, si deve sapere che ogni persona , giornalmente , consuma quasi 20 litri al giorno.

Quindi questo dato vorrebbe dire che i 100.000 clandestini entrati illegalmente in Italia nel 2022, hanno sottratto alla cittadinanza italiana la bellezza di 200.000 litri circa di buona acqua da bere.

E se si tiene conto che anche nel 2022, si è avuto un lungo periodo di siccità , questo “furto” d’acqua potabile in danno della popolazione italiana , acquista maggior rilievo e deve essere rilevato e denunciato con atto deplorevole che va condannato senza se senza ma con forza e decisione.

E questo dovrebbe, purtroppo, forse valere anche per la situazione idrica del 2023, che non sembra essere stata avviata anch’essa positivamente, vista la mancanza d’acqua potabile che si sta verificando in moltissime zone d’ITALIA.

Ovviamente nel calcolo suddetto, non è compreso la sottrazione di buona acqua che s’è compiuta dal gennaio ad oggi 2023.

E’ giusto , quindi, che l’ITALIA debba subire anche questo tipo di situazioni inaccettabili che penalizzano sicuramente tutta la nostra popolazione e non solo ?

No, non è consentito a nessuno che si entri da noi illegalmente e dopo ci si renda anche corresponsabili di tali “sottrazioni” di buona acqua potabile.

L’ITALIA se avesse bisogno di manodopera straniera , deve agire con il sistema dei flussi migratori che, in parte, sono già ampiamente attivi ed efficienti.

Il volere accedere nel nostro PAESE illegalmente in totale violazione di quanto dispone l’art. 52 della nostra Costituzione, è qualcosa che va condannata con vigore e respinta decisamente, denunciando tutte quelle forze di politiche a cui pare non interessare nulla che rischiamo di continuare ad arricchire pericolosamente, tutti quei criminali che si stanno ancora arricchendo con il sistema illegale da loro messo in atto e diretto impunemente, per fare entrare illecitamente da noi persone che potrebbero fra breve porre a rischio seriamente il nostro sistema di ordine pubblico e la nostra sicurezza pubblica, visto gli alti numeri che interessano tale inquietante fenomeno migratorio illegale.

Se si vuole poi rispettare ed adempiere agli obblighi previsti dall’art. 10 della nostra Costituzione, occorre , previo accordi con i PAESI interessati, a realizzare “corridoi” umanitari ad hoc, ma con numero limitato visto che il nostro PAESE ha già un grande DEFICIT PUBBLICO da sostenere e sicuramente non è in grado di accollarsi masse di richiedenti asilo , in numero imprecisato ed anche a tempo indeterminato.

L’ITALIA ha la necessità di assicurare , in primis, benessere ai propri poveri , alle nostre migliaia di giovani NEET per rieducarli ad una vita più ordinato e migliore ed anche ai nostri milioni di sfortunati disoccupati ed,infine, tentare di impedire l’espatrio di centinaia di giovani che ogni giorno espatriamo obtorto collo, verso lidi esteri per cercare condizioni di vita migliore.

