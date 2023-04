A tal fine siamo impegnati esclusivamente in attività di raccolta fondi regolare (completamente innovativa) tramite la formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia.

COSA FACCIAMO

Ci occupiamo esclusivamente di raccolta fondi regolare con un sistema innovativo: lavoriamo quotidianamente per creare gruppi di sostenitori che accompagnino nel tempo, con continuità e possibilità di programmazione dei servizi, progetti di inclusione e autonomia volti a migliorare la vita delle tante, troppe famiglie che vivono la sfida dell’autismo e della disabilità ogni giorno.

Attraverso una capillare rete di collaboratori, coinvolgiamo attivamente imprenditori e cittadini affinché “adottino a vicinanza” e accompagnino nel tempo un progetto di inclusione.

Lavoriamo per sostenere finanziariamente i progetti di: associazioni, fondazioni, cooperative e altre organizzazioni no profit.

COSA NON FACCIAMO

Non gestiamo strutture e non eroghiamo servizi psico-pedagogici a sostegno delle famiglie con autismo e disabilità.

Non accettiamo in nessuna forma donazioni occasionali e non accettiamo contributi o finanziamenti pubblici, 5xmille o denaro in contanti.

Non ci occupiamo di conferenze in ambito medico perché non abbiamo competenze e credenziali.

Non diamo assistenza o interventi direttamente ai privati (sarebbe impossibile) ma solo tramite le associazioni.

Non ci occupiamo di startup, consulenze, libri, convegni e nessuna forma di evento occasionale.

