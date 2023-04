L'ORSA ASSASSINA CHE HA UCCISO IL GOVANE ANDREA.2023

SOCIETA’ CHE , IN PARTE, SEMBRA INCAPACE DI RAGIONARE CON BUON SENSO LOGICO E RAZIONALE RISPETTO AL DRAMMA DEL GIOVANE ANDREA, ASSASSINATO DA UN’ORSA CON CUCCIOLI CHE HA AGITO SECONDO NATURA

Rispetto al dramma del caso di ANDREA il giovane trentino sbranato da un’orsa con cuccioli , molti hanno accusato le Autorità provinciali di TRENTO di non avere provveduto per tempo a ridurre drasticamente il numero degli orsi – quasi cento oggi – che , nel frattempo avevano abbondantemente ripopolato il territorio boschivo di quella provincia.

Questo avrebbe significato , com’è accaduto in SLOVENIA, l’abbattimento di un 20% di orsi locali.

Mi sono chiesto e chiedo: ma come si si indigna e si protesta perché si intende abbattere l’orsa assassina, mentre non si consentirebbe lo sfoltimento coattivo e cattivo di un 20% della popolazione di plantigradi presenti nel Trentino ? O mi sbaglio io , che forse ho inteso male tutti i commenti negativi letti finora su fb su tale drammatico caso ?

Ecco comunque cosa si legge sul web su tale argomento che sta interessando mezza ITALIA:

Penso che anche su tale tragedia, si debba essere cauti e riflettere a fondo prima di emanare sentenze di qualsiasi tipo anche se quelle sugli organi provinciali che avevano l’obbligo di vigilare e provvedere alla nettissima riduzione della presenza degli orsi in quella parte di bosco, visto che è anche foltamente abitata da ignari ed innocenti cittadini, meriterebbero di essere puniti molto severamente.

Lo meriterebbero certamente avendo violato, pare, quanto disposto tassativamente dall’art. 40 del vigente codice penale.

Art. 40. (Rapporto di causalita') Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Cuneo,li 17.04.2023

Rinaldo