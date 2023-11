SECOLO XXI - ANNO 2023, LA TOSCANA A GUIDA DI SINISTRA ED IL SUO FALLIMENTO TOTALE NEL CAPO DELLA PREVENZIONE IDROGEOLOGICA

CONSTATAZIONI AMARISSIME SUL SISTEMA DI POTERE DI SINISTRA IN TOSCANA ED ANCHE NELL’EMILIA ROMANA PURTROPPO NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DELLE PERICOLOSISSIME ALLUVIONI.

QUANDO ALCUNE ZONE COME LA TOSCANA E L’EMILIA ROMAGNA SI RENDERANNO CONTO E PRENDERANNO ATTO CHE FINORA, NONOSTANTE SIANO ANNI CHE SONO SOTTOPOSTE AL DOMINIO POLITICO INCONTRASTATO DELLA SINISTRA, QUESTE DUE REGIONI HANNO DIMOSTRATO , DI NUOVO, PER L’ENNESIMA VOLTA UNA FRAGILITA’ DAVVERO RIPUGNANTE E COLPEVOLE , VISTO CHE ANCHE QUEST’ANNO IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PRATO E PISTOIA , ESSI SONO STATI ALLAGATI IN MODO IMPRESSIONANTE ???

E CIO’ A DIMOSTRAZIONE PALESE CHE TUTTE QUELLE OPERE IDROGEOLOGICHE DI CUI I TORRENTI INTERESSATI AVEVANO ESTREMAMENTE BISOGNO , NEL TEMPO , NON SONO MAI STATI ESEGUITI CON DILIGENZA ED ACCORTEZZA CON SPIRITO LUNGIMIRANTE SERIO , ONESTO E CORRETTO.

CIO’ HA PORTATO LA MORTE E FERITI VARI, INNOCENTI.

ECCONE LA PROVA INDISCUTIBILE:

E’ OVVIO ORMAI CHE QUANTO ACCADUTO SPECIALMENTE NEI COMUNI TOSCANI DI BISENZIO E MONTEMURLO, STANNO CHIARAMENTE A DIMOSTRARE CHE, NONOSTANTE FOSSE AMPIAMENTE NOTO CHE TALI ZONE SONO DA TEMPO SOGGETTE AD ALLUVIONI , LE VARIE GIUNTE REGIONALI DI SINISTRA DELLA TOSCANA, NON HANNO REALIZZATO O COMPLETATO MAI LE NECESSARIE OPERE PER IMPEDIRE CHE CIO’ AVVENISSE, COME ACCADUTO INVECE IN VENETO A GUIDA CENTRODESTRA.

PERCHE’ ALLORA, MI CHIEDO , QUESTA GENTE TOSCANA CONTINUA VOTARE PERSONE DI SINISTRA CHE DA TEMPO HANNO MANIFESTATO PROFONDA CONTRARIETA’ , PER SPIRITO IDEOLOGICO COMPLETAMENTE ERRATO E PERICOLOSO , PRO AMBIENTE, ALLA COSTRUZIONE DI TUTTE QUELLE NECESSARIE OPERE PER PREVENIRE TALI DISASTRI, COME LE VASCHE DI DECANTAZIONE E LE DIGHE UTILISSIME PER IMPEDIRLE O FRENARLE POSITIVAMENTE ?

E QUESTA EVIDENZA S’E’ NOTATA E CONSTATATA AMARAMENTE ANCHE PER IL SEVESO DI MILANO RETTA DA UNA GIUNTA DI SINISTRA CHE , ANCHE DI RECENTE, HA DIMOSTRATO DI NON ESSERE STATO POSTO IN SICUREZZA TOTALMENTE, PROCURANDO DI NUOVO GUAI SERISSIMI ALLA CITTADINANZA DEL POSTO.

MI AUGURO CHE LE VICENDE MORTALI E TERRIBILI RECENTI , ABBIANO COMUNQUE INSEGNATO AI NOSTRI CONNAZIONALI TOSCANI MA ANCHE A QUELLI DELL’EMILIA ROMAGNA , CHE OCCORRE CAMBIARE REGISTRO E CONSENTIRE AL CENTRODESTRA DI SUBENTRARE AL COMANDO DELLE RISPETTIVE GIUNTE REGIONALI, AVENDO DIMOSTRATO LA SINISTRA AL POTERE REGIONALE, COLPEVOLE DI OMISSIONE , IN MODO INCONTESTABILE IN ANNI ED ANNI DI GESTIONE DELLE MEDESIME, DI ESSERE INSUFFICIENTEMENTE CAPACE DI PROVVEDERVI PER TEMPO, COM’E’ STATO FATTO UTILMENTE E VALIDAMENTE IN VENETO, FATTO ORMAI RICONOSCIUTO DA TUTTI ANCHE DALLA SINISTRA CHE STA ALL’OPPOSIZIONE.

VERGOGNA

Cuneo,li 04.11.2023

Rinaldo