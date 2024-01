SECOLO XXI - ANNO 2024: L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE SECONDO LE PRETESE DELLA SINISTRA

LA MALEDETTA SINISTRA DAL 1948 E FINO AD OGGI, HA DIMOSTRATO IN PIENO CON AZIONI E COMPORTAMENTI VERGOGNOSI E SCANDALOSI ,CHE I PRINCIPI E VALORI PREVISTI DALL’ART. 3 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE, VANNO APPLICATI A TUTTI FUORCHE’ CHE AI LORO COMPONENTI E RESPONSABILI POLITICI.





SONO DECINE E DECINE ORMAI I CASI ECLATANTI ANCHE A LIVELLO PENALE IN CUI SONO STATI COINVOLTI ESPONENTI DELLA SINISTRA, SENZA CHE LA STESSA SINISTRA CHE SI RITIENE “DEMOCRATICA” E RISPETTOSA DELLE NORME COSTITUZIONALI , ABBIANO PROTESTATO VIVACEMENTE E CON FORZA CONTRO LE PRESUNTE LORO AZIONI NEGATIVE E SBAGLIATE.

CE NE SAREBBERO A DOZZINA DA ELENCARE , MA TANTO PER FARE UN ESEMPIO RIFERISCO LA PRESUNTA CORRUZIONE PER CUI UN PARLAMENTARE DEL PD A LIVELLO DI STRASBURGO , E’ ACCUSATO DI AVERE INTASCATO MOLTISSIMO DENARO DAL GOVERNO DEL QATAR PER OTTENERE BENEFICI E FAVORI INDECENTI E VERGOGNOSI.

ECCO LA NOTIZIA DIFFUSA A SUO TEMPO:





Dopo quattro mesi, le indagini proseguono: finora sono stati trovati soldi in contanti per 1,5 milioni di euro.





'Mazzette dal Qatar al Parlamento europeo', quattro italiani ...

9 dic 2022 — Il primo è stato eurodeputato dal 2004 al 2019 dopo un passato da sindacalista nella Cgil. Il secondo è stato per undici anni a capo della Etuc





L'ex eurodeputato Antonio Panzeri arrestato a Bruxelles ...

9 dic 2022 — Indagata la vicepresidente Kaili. L'ex eurodeputato Antonio Panzeri arrestato a Bruxelles per corruzione.





ED ANCORA:





L'ex ragazzo prodigio della sinistra napoletana è finito nel carcere di Poggioreale con le accuse di corruzione e riciclaggio. Il mandato di arresto firmato dal giudice belga Michel Claise gli è stato notificato ieri sera dalla Guardia di Finanza al culmine di una giornata tesa.10 feb 2023





"Corrotto dal Marocco". In carcere l'eurodeputato Pd Cozzolino

Pertanto, a questo punto io pretendo che l’art. 3 della nostra Costituzione vada modificata nel senso sotto , più appropriata ed in linea con le assurde e sciagurate e spregiudicate pretese della sinistra:Nuovo dispositivo dell'art. 3 Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (1) e sono eguali davanti alla legge (2), senza distinzione di sesso [29, 31, 37 1, 48 1, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 49], di condizioni personali e sociali (3).



È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [24 3, 34, 36, 40] e sociale [30 2, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all'organizzazione politica [48, 49], economica [39, 45-47] e sociale [31, 34] del Paese (4).

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili a fatti , azioni e persone che coinvolgano direttamente ed indirettamente esponenti di qualsiasi rango o ruolo legate alla sinistra in generale italiana.

ECCO IN QUESTO MODO SI ASSICURA ALLA SINISTRA OGNI FORMA DI IMPUNITA’ CHE, DI FATTO, I LORO ESPONENTI E RAPPRESENTANTI DA ANNI HANNO PRETESO CHE VENISSE LORO RICONOSCIUTO TOTALMENTE SPECIALMENTE A LIVELLO MORALE ED ETICO.

VERGOGNA VERGOGNA VERGOGNA

Cuneo ,li 06.01.2024

Rinaldo