SECOLO XXI - ANNO 2024 - FIRENZE RAPINA CONSUMATA DA UN AFRICANO DAVANTI A TANTE PERSONE RIMASTE VERGOGNOSAMENTE INATTIVE

FIRENZE , ZONA STAZIONE SANTA MARIA NOVELLA, UN GIOVANE VIENE AGGREDITO DA UNO SCHFOS….STRANIERO AFRICANO E DOPO AVERLO SBATTUTO A TERRA VIOLENTEMENTE, LO DERUBA DEL SUO CELLULARE.

LA SCENA CRIMINALE , VIENE CONSUMATA DAVANTI A DECINE DI PERSONE, PERLOPPIU’ MASCHI EPPURE NESSUNO SENTE IL BISOGNO DI INTERVENIRE IN SOCCORSO ALLA VITTIMA, NONOSTANTE L’ART. 52 DEL CP ITALIANO LO PREVEDE IN MODO CHIARO E NETTO.

TUTTI, COME SI VEDE DAL VIDEO PUBBLICATO SUL WEB, SE NE SONO STATI SERENAMENTE E TRANQUILLAMENTE FERMI A GUARDARE LA DRAMMATICA SCENA COME SE FOSSERO SPETTATORI DI QUALCOSA DI INSOLITO MA CHE A LORO NON INTERESSAVA NULLA.

EPPURE L’ART. 52 DEL CODICE PENALE , STABILISCE CHE LA LEGITTIMA DIFESA VALE ANCHE PER SOCCORRERE OLTRE CHE SE STESSI E LA PROPRIA FAMIGLIA ANCHE IL DIRITTO DI PERSONE TERZE, COME SI RILEVA DALLA PUNTUALE LETTURA DI DETTA NORMA:



Art. 52.



(Difesa legittima)



Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.



Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumita': b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.

((Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.





((Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone).

NOTIZIA TRATTA DAL SITO WEB: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=52&art.versione=3&art.codiceRedazionale=030U1398&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1

PURTROPPO QUESTO ATTEGIAMENTO DISTACCATO ED INDIFFERENTE E’ COLPA SOPRATTUTTO DELLA POLITICA PERICOLOSA CHE LA SINISTRA HA FINORA PORTATO AVANTI , PAVENTANDO SITUAZIONI DA “FAR WEST” E INDUCENDO LE PERSONE, LA MAGGIORANZA, A FREGARSENE DI TUTTO CIO’ CHE DI MALE ESSE SI TROVANO AD ASSISTERE.

PRATICAMENTE LA SCELLERATA E VERGOGNOSA SINISTRA HA DISEDUCATO LA GENTE TANTO DA INDURLE A FREGARSENE BELLAMENTE DELLE SUE DISGRAZIE QUANDO SI TRATTA DI REATO, PRODUCENDO UN DANNO IMMENSO ALLA COESIONE ED ALL’UNITA’ NAZIONALE CHE NON PUO’ PRESCINDERE DALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE E CIVILE E PRIMA ANCORA UMANA FRA NOI CITTADINI E STRANIERI.

E’ EVIDENTE CHE LO STRANIERO BRUTALE E DELINQUENTE COME QUELLO SUDDETTO, SA DA TEMPO CHE IN ITALIA ORMAI ESISTE LA BENGODI DEL REATO OVE TUTTO PUO ‘ ESSERE FATTO , QUASI CERTI DI RIMANERE IMPUNITI.

ED E’ SUCCESSO ANCHE PER LA RAPINA DI CUI SI PARLA, COME SI EVINCE DALLA NOTIZIA RICAVATA DAL WEB SEGUENTE:

Stazione di Firenze, ancora scene di violenza: ragazzo picchiato e derubatoRapina per questioni di droga. Un 31enne, che è stato poi denunciato, ha atterrato un giovane di 26 anni

Firenze, 16 marzo 2024 – Due giorni dopo l’omicidio del 19enne, ancora scene di violenza in zona stazione Santa Maria Novella a Firenze. È successo all’ingresso del McDonald’s nell’indifferenza dei passanti.

Il ragazzo picchiato e derubato davanti alla stazione Santa Maria Novella

Poco prima delle due di notte tra venerdì 15 e sabato 16 la polizia è intervenuta e ha denunciato a piede libero un gambiano di 31 anni. Come si vede in un video diffuso su Welcome To Florence, il 31enne mette a tappeto un altro giovane, un italiano di 26 anni che ha poi sporto denuncia per quanto accaduto. Dopo averlo atterrato, gli fruga in tasca prima di allontanarsi. Dal giubbotto gli avrebbe preso il cellulare che non è stato più ritrovato.

Notizia tratta dal sito web: https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/rapina-stazione-lgv38ruf?live

E’ VERO CHE LA POLIZIA DOPO ESSERE STATA INFORMATA HA QUASI SUBITO RINTRACCIATO ED INDIVIDUATO IL PRESUNTO COLPEVOLE AFRICANO, MA E’ ANCHE VERO CHE IL CELLULARE SOTTRATTO ALLA GIOVANE SUA VITTIMA NON E’ STATO PIU’ RINVENUTO

E SOPRATTUTTO LA POLIZIA HA EVITATO OD OMESSO DI SOTTOPORRE TALE CRIMINALE FIGLIO DI PUTT….A FERMO DI P.G., COSA CHE EGLI MERITAVA DI SUBIRE.

INVECE SEMBRA CHE SIA STATO DENUNCIATO A P.L. CON LA CONSEGUENZA CHE EGLI , QUASI SICURAMENTE, DOPO UN MINUTO DALL’ESSERE USCITO DAL COMMISSARIATO DI P.S. O DALLA QUESTURA DI FIRENZE, SI SARA’ RIMESSO AD INDIVIDUARE ALTRE SUE VITTIME PER RAPINARLE.

NON E’ COSI’ CHE UN TEMPO QUANDO IO SVOLGEVO SERVIZIO IN POLIZIA, AVVENIVA.

MA LA QUESTIONE STA NEL FATTO CHE ANCHE LA POLIZIA, PROBABILMENTE, S’E’ RESA CONTO CHE E’ PERFETTAMENTE INUTILE AGIRE CON ARRESTI O FERMI DI P.G. VISTO CHE IL GIP COMPETENTE, COM’E’ ACCADUTO IN TANTISSIMI ALTRI CASI QUASI ANALOGHI, HA POI DECISO DI RIMETTERE IN LIBERTA’ I PRESUNTI COLPEVOLI, DANDO LA NETTISSIMA IMPRESSIONE SOPRA GIA’ EVIDENZIATA E CIOE’ CHE IN ITALIA SI PUO FARE TUTTO DI PIU’ DI MALE SENZA SUBIRE ALCUN GIORNO DI CARCERE.

E’ TEMPO ALLORA CHE IL GOVERNO MELONI INTERVENGA IMMEDIATAMENTE A LIVELLO LEGISLATIVO PER AGGIORNARE LE NORME CHE CONSENTONO AL GIP DI APPLICARE LE IDONEE ED EFFICACI MISURE CAUTELARE FRA CUI IL CARCERE NEI CONFRONTI, SOPRATTUTTO DI STRANIERI CLANDESTINI , CHE OCCORRE MANTENERE IN CONDIZIONI DI NON NUOCERE ALLA SOCIETA’, ANCHE SE PER UN TEMPO RELATIVO. IN ATTESA DI ESSERE ESPULSI CON O SENZA IL N.O. DELLA MAGISTRATURA GIUDICANTE.

INFATTI, FINORA, S’ E’ CAPITO CHE UNA GRAN PARTE DEI MAGISTRATI NEL PENALE, SONO SPESSO PROPENSI AD EMETTERE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI PREGIUDICATI SOTTOPOSTI AL LORO GIUDIZIO, INFISCHIANDOSENE DI GARANTIRE ALLA CITTADINANZA QUELLA SICUREZZA PREVENTIVA DI CUI TUTTI NOI ABBIAMO ESTREMO BISOGNO, ESSENDO AFFETTI SEMBRA ANCHE LORO DI UN BUONISMO ESASPERATO CHE NON FA BENE A NESSUNO, A COMINCIARE DALLE VITTIME DI REATO .

Cuneo,li 18.03.2024

Rinaldo