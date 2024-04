SECOLO XXI - ANNO 2024 - NAPOLI COME POTRA' ESSERE VALIDAMENTE EVACUATA IN CASO DI TERREMOTO ?

CAMPANIA ED IL RISCHIO SISMICO PRESENTE DA SECOLI:

IERI DALLA TV, ANCH’IO HO APPRESO ANCH’IO CHE LA PROTEZIONE CIVILE CAMPANA HA PROGRAMMATO ALCUNE PROVE DI EVACUAZIONE PER RISCHIO SISMICO A POZZUOLI.

ECCONE LA PROVA:

Regione Campania

https://www.regione.campania.it › printable › rischio-v...

... una prova pratica di evacuazione della zona Rossa che coinvolgerà attivamente i cittadini. L'esercitazione sarà un'occasione importante per testare il modello ...





Pozzuoli, il 30 e il 31 maggio prove di evacuazione sismica

ANSA

https://www.ansa.it › Regione Campania

1 settimana fa — Due giorni di prove di evacuazione a Pozzuoli il 30 e 31 maggio, immaginando una 'situazione 3', l'eventualità considerata peggiore dalla ...





Partono le prove di evacuazione per i Campi Flegrei

Wired

https://www.wired.it › Diritti › Campi Flegrei

6 mesi fa — Venerdì 6 ottobre il piano di evacuazione nella zona dei Campi Flegrei verrà messo in pratica in via preventiva per preparare la popolazione ...

MI CHIEDO COME VERRA’ MESSA IN ATTO L’EVACUAZIONE PER LA CITTA’ DI NAPOLI IN PARTICOLARE, VISTO QUANTO E’ ACCADUTO DI TRAGICO AD UN ARTIGIANO DELLA NOTA ZONA DEI PRESEPI CHE E’ MORTO PER ATTACCO CARDIACO, CONSIDERATO CHE DUE AUTOAMBULANZE NON SONO RIUSCITE A RAGGIUNGERE RAPIDAMENTE LA SUA BOTTEGA SITA IN ZONA TROPPO AFFOLLATA DI BANCARELLE E DI TURISTI ??

COME SI POTRA’ ATTUARE IL SISTEMA DI EVACUAZIONE RAPIDO IN CASO DI TERREMOTO IN QUELLA ZONA CRITICA ?

ECCO DI CHE COSA PARLO:

La prematura morte di Alessandro Starini, stimato artigiano di opere presepiali di “Originalità di Pulcinella” e residente sulla stessa strada, ha lasciato tutti sgomenti.3 giorni fa





Napoli, morto artigiano a San Gregorio Armeno: l'ambulanza ...

Il Mattino

https://www.ilmattino.it › Pay › Edicola

TEMO CHE SARA’ UN PROBLEMA SENZA SOLUZIONE PRATICA CHE IMPEDIRA’ DI FATTO DI SALVARE CHISSA’ QUANTE PERSONE NEL MOMENTO FATIDICO CHE CI SARA’ QUANDO SI SCATENERA’ DI NUOVO L A FURIA DEL VULCANO.

SPERO DI CUORE, DI SBAGLIARMI.

Cuneo,li 23.04.2024

Rinaldo