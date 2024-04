SECOLO XXI - ANNO 2024: LA FESTA DEL 25 APRILE PER LA LOTTA PARTIGIANA NON ESAUSTIVA ESIGNIFICATIVA

25 APRILE _ FESTA DELLA RESISTENZA ITALIANA:

MI SONO DECISO A SCRIVERE QUANTO SEUE , PER SFATARE UNA VOLTA E PER SEMPRE IL MITO BASATO SU FATTI IMPROBABILI , SUPERFICIALI E, SECONDO ME NON DECISIVI IN QUANTO INCONSISTENTI ANCHE SE DI ALTISSIMO VALORE MORALE, ETICO SOCIALE E CIVILE E POLITICO , LEGATO ALLA PRETESA CHE E’ STATA LA LOTTA PARTIGIANA A RESTITUIRE ALL’ITALIA LE LIBERTA’ DEMOCRATICHE, PERCHE’ SEMPLICEMENTE NON DEL TUTTO VERE E FONDATE.

ECCO COSA SI LEGGE SUL WEB QUANDO SI PARLA DI LOTTA DI RESISTENZA:

Con il termine RESISTENZA si intende la lotta portata avanti da formazioni armate, costituite da. PARTIGIANI, contro l'occupazione nazista in Europa. In Italia ...

FORSE E’ VENUTO IL MOMENTO , SOPRATTUTTO DOPO IL TENTATIVO VERGOGNOSO E SCANDALOSO MESSO IN ATTO DALLA SINISTRA STRUMENTALIZZANDO IL NOTO ANTONIO SCURATI FACENDO CREDERE CHE IL GOVERNO MELONI AVEVA POSTO IL DIVIETO DI CONSENTIRGLI DI LEGGERE IL SUO STRAVAGANTE MA DIFFAMATORIO MONOLOGO CONTRO LA STESSA SIG.RA MELONI IN TV, PER DENIGRARLA E DILEGGIARLA INGIUSTAMENTE, SU QUESTIONI LEGATE AL FASCISMO DEL PASSATO, DI RILEGGERE LA NOSTRA STORIA LEGATA ALLA LOTTA PARTIGIANA.

INFATTI, DAPPERTUTTO SI SOSTIENE CHE LA LOTTA PARTIGIANA , ABBIA CONCORSO A RIPRISTINARE A FAVORE DEL POPOLO ITALIANO , LE LIBETA’ DEMOCRATICHE CHE C’ERANO STATE TOLTE BRUTALMENTE DAL REGIME FASCISTA.

CIO’ NON E’ DEL TUTTO VERO, IN QUANTO LA LOTTA PARTIGIANA CHE HA RIGUARDATO PRATICAMENTE SOLO ALCUNE ZONE DEL NORD ITALIA, NON HANNO POTUTO, DA SOLE, FARLO DECENTEMENTE E DIGNITOSAMENTE PER OVVIE RAGIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE RILEVANTISSIME.

SE GLI ALLEATI DEL PASSATO E DI OGGI , NON FOSSERO SBARCATI IN MASSA PRIMA IN SICILIA E POI ANZIO, NOI NON AVREMMO POTUTO RICONQUISTARE LA DEMOCRAZIA E LE RELATIVE LIBERTA’ E QUINDI APPROVARE LA NOSTRA ECCELLENTE COSTITUZIONE DOPO AVERE DECISO CON UN REFERENDUM DALL’ESITO DAVVERO INCERTO SULLA SCELTA DEMOCRAZIA-MONARCHIA.

QUESTI SONO DATI OGGETTIVI INCONTESTABILI:

IL NUMERO DEI PARTIGIANI OPERANTI AL TEMPO DELL’INIZIO DELLA LOTTA DI RESISTENZA, ERANO QUELLI RIPORTATI NEL SEGUENTE LINK:

Inquadramento temporale. In Italia come altrove la R. fu anzitutto un movimento di liberazione dall'invasore nazista. Al contempo, però, essa fu lotta contro le ...

MA CON IL LORO NUMERO DI RESISTENTI ARMATI SPESSO MALAMENTE E SEMPRE GRAZIE AL SOCCORSO DEGLI ALLEATI, SICURAMENTE LA LOTTA AL FASCISMO SAREBBE DURATA MOLTO A LUNGO E CON ESITI CERTAMENTE NON SICURI.

E’ STATO QUINDI L’INTERVENTO DEGLI ALLEATI IN MASSA, CHE HA PERMESSO, GRADUALMENTE, DI SCONFIGGERE IL FASCISMO DAL MERIDIONE VERSO IL CENTRO NORD ITALIA.

ECCONE LA PROVA:

... della Resistenza italiana al fianco degli alleati durante la campagna d'Italia. Una campagna intrapresa per sconfiggere l'Italia fascista. Allora era

A QUESTE EVIDENZE STORICHE MILITARI , OCCORRE ANCHE AGGIUNGERE E NON SCORDARE CHE I MALEDETTI PARTIGIANI COMUNISTI , DURANTE LA LOTTA DI LIBERAZIONE, CON SCUSANTI VARIE MA TUTTE DA CONDANNARE SENZA SE E SENZA MA, SI RESERO CORRESPONSABILI DI NUMEROSISSIMI ATTI DI REPRESSIONE E DI VENDETTA PERSONALI IN DANNO DI TANTISSIMI SOGGETTI CIVILI CHE SPESSO NON AVEVANO AVUTO NULLA A CHE FARE CON LA GESTIONE LOCALE DEL POTERE FASCISTA.

ECCO ALCUNI LINKS CHE LO COMPROVANO IN PIENO:

di M Ponzani · 2004 · Citato da 8 — 78 Una maggiore attenzione alla tipologia delle vittime degli atti di giustizia sommaria, commessi dai partigiani dal l'aprile 1945 al dicembre 1946, in ...

7 ott 2012 — La Resistenza mirava alla dittatura comunista. Le atrocità in nome di Stalin non sono diverse dalle efferatezze fasciste.

INOLTRE, SI DEVE RAMMENTARE CHE I PARTIGIANI COMUNISTI SI RESERO CORRESPONSABILI DELL’UCCISIONE A SANGUE FREDDO E SENZA ALCUN VALIDO E LEGALE PROCESSO PENALE, DEL DITTATORE MUSSOLINI E DELLA SUA SVENTURATA COMPAGNA DI LETTO.

FURONO ATTI INFAMI ED INDEGNI DI UNA VERA E SERIA DEMOCRAZIA.

ECCONE LE PROVE:

28 apr 2020 — Il 28 aprile 1945 Benito Mussolini fu ucciso insieme a Claretta Petacci. Ecco la ricostruzione ufficiale di quelle ultime ore di vita del duce.

E POI SI DEVE RICORDARE CHE I PARTIGIANI COMUNISTI SEMBRA CHE SI SIANO APPROPRIATI ILLECITAMENTE DEL TESORO DELLO STATO ITALIANO CHE MUSSOLINI AVEVA TRAFUGATO E PORTATO CON SE, FINO A QUANDO NON VENNE INTERCETTATO E CATTURATO DAGLI STESSI SUDDETTI PARTIGIANI.

ECCONE LE PROVE OGGETTIVE:

30 ott 2018 — Non solo. Il tesoro di Dongo comprendeva valuta italiana e straniera (sterline, pesetas, franchi francesi e svizzeri, dollari), banconote, ...

A TUTTO QUESTO SI DEVE ANCHE AGGIUNGERE CHE NESSUNO PER QUANTO NE SAPPIA IO DEI PARTIGIANI COMUNISTI , ELEVO’ UNA FORTE E DURA PROTESTA CONTRO IL COMUNISTA TITO LO SLAVO QUANDO EGLI DECISE DI AMMAZZARE A A SANGUE FREDDO MIGLIAIA DI ITALIANI MEDIANTE LE FOIBE, RENDENDOSI CSI’ PRATICAMENTE CORRESPONSABILI MORALMENTE ED ETICAMENTE DI TALI MISFATTI CHE SOLO DOPO TANTISSIMI ANNI E’ STATO RICONOSCIUTO DALLA REPUBBLICA ITALIANA , CON L’APPROVAZIONE DELLA DATA DE 10.02 DI OGNI ANNO FISSATA DAL PARLAMENTO ITALIANO PER RAMMENTARE QUESTI BRUTALI E DISUMANI ECCIDI.

ECCONE LE PROVE:

Nel 2005 gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il Giorno del Ricordo, in memoria dei quasi ventimila italiani torturati, assassinati e ...

PER ULTIMO , MA NON MENO IMPORTANTE , SI DEVE RAMMENTARE IL FATTO CHE SUBITO DOPO LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE , L’INTENDIMENTO DEI COMUNISTI ITALIANI , S’E’ SOSPETTATO CHE FOSSE QUELLO DI FARE SOTTOMETTERE L’ITALIA SOTTO LE GRINFIE MALEFICHE E DITTATORIALI DELLA EX URSS.

FU PER QUESTO CHE GLI USA , PRUDENTEMENTE, ORGANIZZARONO IN GRAN SEGRETO , LA COSIDETTA “GLADIO”, ANCHE SE PER FORTUNA ESSA NON VENNE MAI ATTIVATA PER MANCANZA DI MOTIVO.

ECCONE LA PROVA:

20 giu 2022 — Confermata solo negli anni Novanta del XX secolo, l'operazione paramilitare vicina ai servizi segreti statunitensi mira a scongiurare l'avanzata ...

24 ott 2020 — Trent'anni fa Giulio Andreotti confermò l'esistenza di una struttura militare segreta legata alla NATO, con una storia lunga e oscura.

Gladio e Stay-Behind:La disinformazione degli Stati Uniti in ...

Le strutture. Stay-Behind avevano come scopo quello di formare degli agenti in grado di ostacolare un'eve

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO , TENENDO PRESENTE CHE I COMUNISTI ITALIANI CHE , SECONDO ME , NON SONO MAI STATI VERI E SINCERI DEMOCRATICI E CHE SAREBBE STATO UTILE PORLI FUORI LEGGE DA SUBITO PER I MOTIVI DETTI , NON HANNO MAI PERMESSO CHE L’ITALIA VENISSE DAVVERO SERIAMENTE PACIFICATA PER POTERE CELEBRARE LA FESTA DEL 25 APRILE COME VERA E SINCERA OPERA DI RICORDO DELLA LOTTA PARTIGIANA, PER ESSERSENE APPROPRIATA INDEBITAMENTE ED INOPPORTUNAMENTE, ESCLUDENDO CHI RITENEVA NON NE FOSSE DEGNO DI FARLO.

IN UNA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE DI QUALCHE ANNO FA, I COMUNISTI DILEGGIARONO E FECERO OSTRUZIONISMO A MILANO PERFINO ALLE BRIGATE PARTIGIANE EBRAICHE, PER IMPORRE I LORO VIGLIACCHI ED ANTIDEMOCRATICI DIKTAT PER RIVENDICARE LA LORO SUPREMAZIA SU TALE FESTA CHE PER QUESTO , NON E’ MAI STATA UNIVERSALE ED INCLUSIV.

PER QUANTO SCRITTO , CHIEDO SCUSA A TUTTI COLORO CHE DA VERI PARTIGIANI ITALIANI , SI POTREBBERO AVERE RISENTITO , PERCHE’ QUELLO CHE HO PRECISATO E’ STATO DA ME FATTO PER FISSARE DEI PALETTI DEFINITIVI SU QUELLA CHE E’ STATA LA LOTTA DI RESISTENZA CIVILE AL NAZI-FASCISMO , CON IL MASSIMO E DOVEROSO RISPETTO SOPRATTUTTO PER CHI HA SACRIFICATO LA SUA VITA PER TALE SUA OPERA CHE EGLI SVOLSE IN VITA , SINCERAMENTE CONVINTAMENTE E CON AMORE DI PATRIA.

VOGLIO QUI RAMMENTARE L’ EROICO E VALOROSO OPERATO DI PARTIGIANO MINORENNE DEL MIO CARO ED AMATO SUOCERO ENRICO COSTA, POI DEFUNTO, DENOMINATO “ZEBRA” CHE COMBATTE’ VALOROSAMENTE CONTRO I FASCISTI CUNEESI IN VALLE MAIRA, INSIEME AD ALTRI SUOI COMMILITONI E CHE STRANAMENTE NON E’ MAI STATO RICORDATO NEANCHE NEI LIBRI SCRITTI DA ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALLA LOTTA DI RESISTENZA DEL PASSATO, SU TALE GRANDE ED EROICA IMPRESA DI LOTTA PARTIGIANA.

MEDITIAMO SU QUANTO DA ME RIPORTATO SOPRA, PER RIPRISTINARE UN MINIMO DI VERITA’ STORICA SUL NOSTRO PASSATO DA CUI E’ POI STATA REALIZZATA LA NOSTRA NOBILE E FORTE REPUBBLICA DEMOCRATICA, SCREMATA DALLE AZIONI INDEGNE ED INDECENTI DEI TANTI COMUNISTI PARTIGIANI DEL PASSATO CHE NON MERITANO DI ESSERE RICORDATI.

ANCHE PER QUANTO SCRITTO NEI SUOI ECCELLENTI LIBRI DAL DR. PANSA

ECCONE UNO SIGNIFICATIVO CHE TUTTI DOVREBBERO LEGGERE:

Bella ciao. Controstoria della Resistenza è un libro di Giampaolo Pansa pubblicato da Rizzoli nella collana BUR Best BUR: acquista su IBS a 12.00€!

Cuneo,li 23.04.2024

Rinaldo