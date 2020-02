L'avversario di turno: Corplast Corridonia

Bollata troppo in fretta come la "delusione della stagione" per via dei risultati deludenti nelle prime giornate dopo la potente campagna acquisti estiva, Corridonia ha avuto la forza e la pazienza di attendere il passaggio della tempesta, per risollevarsi e rientrare in corsa per il bersaglio grosso. In effetti l'avvio di campionato non era stato quello che i dirigenti della Corplast (nella foto facebook.com/pg/pallavolo.corridonia) si erano immaginati in estate: tre sconfitte nelle prime quattro partite, gli infortuni a catena ed il desolante undicesimo posto in classifica.

La società del presidente Tassone non si è fatta prendere dall'ansia, ha confermato il tecnico Marega e la rosa, assai rinnovata, ha cominciato piano piano a girare come sognato. Nel 2020 la Corplast ha raccolto dieci punti, frutto di tre vittorie (con Ancona, Ponte Felcino ed a Ravenna) ed una sconfitta al quinto a Rimini, quando ancora aveva tutte le sue stelle. In classifica le biancoblù sono passate dal settimo posto e dai dieci punti di distacco dalla vetta, dove c'era la Pieralisi, agli attuali sei su Rimini e tre proprio sulle jesine.

Vincere alla "Carbonari" sancirebbe l'aggancio alle storiche rivali ed il definitivo rientro nella lotta promozione diretta, per una squadra che ha una rosa di tutto rispetto con giocatrici di livello come la schiacciatrice Stefania Partenio, fresca di promozione in A2 con Macerata; il talento purissimo Arianna Benedetti, uno degli opposti del girone; l'esperienza di una centrale come Corna, che ha fatto anche la serie A, di Martina Escher, laterale molto tecnica già incrociata nello scorso campionato con Mesagne. Senza dimenticare la regista Gemma, il libero ex Moie Mercanti, e soprattutto la ex (e jesina doc) Beatrice Pettinari, cresciuta nel vivaio della Pieralisi ed ora capitano della Corplast. Non ci sarà l'altra ex, Sofia Bianchella, out per tutta la stagione per un brutto infortunio al ginocchio.

Quello di oggi è il capitolo numero dodici della storia del derby delle Marche, diventato negli anni un piccolo classico. Attualmente la Pieralisi è in vantaggio per sei vittorie a cinque. Il primo confronto tra i due club risale alla serie C 2014/15 quando la Corplast vinse sia alla "Carbonari" (3-1) sia al PalaMattei per 3-0 contro la Pieralisi di Pettinari e Bianchella. L'anno dopo sempre in C però, furono le rossoblù a fare doppietta: nella poule promozione Diaz & co espugnarono il PalaMattei al tie break e vinsero in casa 3-1, un successo che le lanciò verso la promozione diretta.

In B2 al momento sono sette i confronti, con Jesi avanti quattro a tre. La Corplast ha vinto entrambe le sfide nel 2016/17 (successo esterno per 3-2 ed interno per 3-1); le prilline hanno fatto bottino pieno nel 2017/18, quando presero due punti in trasferta al tie break e asfaltarono Orazi & co al ritorno per 3-0. Nella passata stagione, per la prima volta Pieralisi e Corplast si sono spartite la posta: il 12 gennaio le jesine vinsero 3 a 1 alla "Carbonari" ed iniziarono la rincorsa verso la salvezza; al ritorno, il 27 aprile, finì 3-0 per le corridoniesi contro una Pieralisi sperimentale e con la salvezza già in tasca. Lo scorso 26 ottobre l'ultimo precedente, con il clamoroso 3-1 di Marcelloni & co al PalaMattei. Corridonia non vince alla "Carbonari" dal 2-3 del 12 novembre 2016. FORZA JESI! by Nessuno.