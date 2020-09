Semplicemente..uomo..♕



Scrivo solo per il gusto di farlo.

Perché mi piace sapere che ho il controllo di questo.

Che posso inventare e soffrire con fantasia.

Ho un gusto per questa cosa chiamata tastiera.

Il potere delle parole è così istantaneo.

Anche se non ho le mani di una donna, mi servono,

le amo per questo.

Li amo per il movimento, per creare figure,

per essere in tutte le forme che mi vengono in mente.

Perché si esprimono e si fermano, perché sono qua e là.

Perché sanno cosa provo.

Poiché si muovono al ritmo delle mie idee, fluttuano.♕©

♕