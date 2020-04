“NOM” |E il vecchio detto Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi?

Di certo se è come dicono gli anticomplottisti catastrofisti cospirazionisti a loro volta, il complotto del Nuovo Ordine Mondiale se ne fregherebbe di antiche tradizione e del resto di tutto, purchè sia possibile controllare l’umanità tenendola distanziata, telecollegata e con braccialetto al polso per la verifica della vaccinazione. Intanto fare esercitazioni militari, e guerre mondiali con tutti i civili chiusi a casa. Ciò è come dire che la società distopica è già qui.

Se la scienza sia d’accordo a salvare l’umanità, lobby farmaceutiche e grandi imperi della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e del controllo mondiale delle teletrasmissioni, sarebbero in grado di mandare a monte non solo Pasqua e pasquetta, ma ogni libertà umana, e oltre, sinora concepita in nome del NOM, presunto bene e dittatura mondiale. Che doveva uscire tutto fuori da un popolo tenuto sempre più bue era nei transiti planetari, nei moniti astrologici delle Grandi Congiunzioni per trovare una nuova via. Tutto si poteva immaginare men che era pronta una bomba virale, come per accelerare questo processo in cui l’umanità tirerebbe fuori, da dentro, prima ognuno il proprio diavolo, fissando per sempre l’umanità nella visione d’insieme di un quadro di Hieronymus Bosch – uno di quelli dannati della discesa negli inferi; due chi e si dovrebbe salvare, con quale strategia mentale. Per ora si salva la bozza di questo documento che rimanda a una visione empirica visto che del “rigore scientifico” si arriva a dubitare:

Nelle Grandi Congiunzioni del 2020 sono rievocate, inoltre, l’esaltazione di Marte, il domicilio di Saturno, la caduta di Giove, mentre Plutone in Capricorno spinge all’emersione dell’esaltazione di Marte, del domicilio di Saturno e della caduta di Giove.

E con la caduta di Giove, e della giovalità vacua, intanto nessun convivio esterno. Solo profondità in se stessi e la prossimità, sperando di non finire tutti con i braccialetti. Per questo l’arte e la passione restano sempre sinonimi di libertà come l’onestà, la poesia e i canti. In ogni epoca di speranza. Che non sia quanto illustrato, anche senza un dio a guida. Che sia solo una grande prova che investe tutti, senza nessun ordine superiore, senza nome. Più nomen, ripensando tutti al perché della nostra presenza. Somigliando più a galline, dunque, artistiche e non per stupidità.



In foto



Il giardini della terra di H.Bosch Galline e Uova Di Karin Lindström