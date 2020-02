Alketa Vejsiu, la conduttrice albanese che ha stregato Sanremo

E’ bellissima, vulcanica e dotata di grande carisma, e sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus ha rubato la scena. La conduttrice albanese ha sfoggiato una dietro l’altra delle mise seducenti che hanno esaltato le sue forme prorompenti. Complice anche una parlantina niente male, Alketa Vejsiu ha saputo conquistare in un attimo il cuore degli italiani.

Nata 36 anni fa a Tirana, Alketa è un concentrato di energia e vitalità. Laureata in economia, stilista di moda, produttrice, imprenditrice e soprattutto conduttrice, è uno dei volti più noti della tv albanese. Ha presentato le edizioni locali di programmi importanti come “Ballando con le stelle”,”Tale e quale show”,”X Factor” e “C’è posta per te” oltre che all’equivalente del nostro Festival di Sanremo (prima e unica donna in 58 edizioni).

Stupenda e dal sorriso contagioso, durante la serata del Festival dedicata alle cover non si è lasciata intimidire da un palco così importante. Ha sedotto i telespettatori con mise mozzafiato, ma ha catturato l’ammirazione del pubblico con una parlantina sciolta e una simpatia innata. Ha saputo anche commuovere con un monologo dedicato all’Italia e al suo amore per gli italiani, sentimenti che traspaiono chiari e limpidi anche nei suoi post social.