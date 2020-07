Chiara Ferragni sfida Elettra Lamborghini: scoperto il trucco per il twerking perfetto

Chiara Ferragni sfida Elettra Lamborghini: è lei la nuova regina del twerking ma c’è un trucchetto

Sguardo ammiccante, movimento di bacino perfetto, la Ferragni spodesta la Lamborghini e fa impazzire i social. Ma c’è un trucchetto che fa impazzire i social, il video pubblicato da Fedez, ha superato le quattro milioni di visualizzazioni.

Da regina dei social a queen del twerking il passo è stato breve. Chiara Ferragni, in Puglia per la sfilata di Dior, ha divertito i suoi follower con un video in cui twerka in modo disinvolto, ad un certo punto sbadiglia addirittura, ma c’è un trucco. La Ferragni non ha mai fatto mistero sulla sua “legnosità” nel ballare, anzi come sempre ne ha fatto un punto di forza e i suoi balletti su TikTok sono ormai un cult. Quando Fedez ha pubblicato su Instagram il video della moglie in cui la Ferragni “sfida” con una grandissima ironia, la regina indiscussa del twerk Elettra Lamborghini, i social sono impazziti. Il motivo? L’incredibile movimento di bacino dell’influencer non è frutto di ore di allenamento ma di Fedez.

Quando l’inquadratura si allarga si vede Fedez disteso a terra ai piedi si Chiara Ferragni che scuote la gamba della moglie in modo da creare l’effetto twerking senza alcuno sforzo. Il video che ha superato le 4 milioni di visualizzazioni ha ricevuto tantissimi commenti tra cui anche quello di Belen Rodriguez che scrive divertita: «Volo!»