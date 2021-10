LA P.A. PAGA AFFITTI MILIONARI A PRIVATI PER AFFITTI ONEROSI.

QUANDO SI PARLA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INEFFICACE E SPRECONA DA CONDANNARE SENZA SE E SENZA MA:

Associazione Famiglie SMA

Siamo un’associazione di genitori. Siamo in prima linea, da anni, per combattere una malattia genetica rara che è stata diagnosticata ai nostri figli. Ci siamo uniti, organizzati e non ci siamo arresi, così siamo diventati un gruppo determinato e sempre in prima linea per aiutare le famiglie dei bambini con SMA, per sostenere la ricerca scientifica affinché in futuro la SMA faccia sempre meno paura. Siamo nati nel 2001, dalla tenacia di un papà, come Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) siamo cresciuti sino a diventare un punto di riferimento per medici e ricercatori scientifici e per tutte le famiglie di bambini e adulti con SMA.

SMA è l’acronimo di atrofia muscolare spinale, una malattia delle cellule nervose del midollo spinale, quelle da cui partono i segnali diretti ai muscoli. Colpisce i muscoli volontari usati per attività quotidiane quali andare carponi, camminare, controllare il collo e la testa, deglutire.

Mentre genitori preoccupati ed ansiosi per la sorte futura della loro prole resa invalida da detta terribile malattia assieme a persone amabili e volenterose, come quelle dell'Associazione SMA , di cui si parla sopra, si affannano ogni giorno a raccogliere fondi per la ricerca per curare i loro bambini e bambine di cui ieri sera meritoriamente STRISCIA LA NOTIZIA ha fatto conoscere, il nostro governicchio DRAGHI assieme a tutti gli altri che lo hanno preceduto , in violazione del dettato previsto dall'art. 97 della Cost , continua a sprecare denaro pubblico inutilmente per l'affitto di decine e decine di stabili ove sono stati collocati uffici pubblici oltre a quelle della Polizia di Stato, come da servizio denuncia, mandato in onda nella stessa serata di ieri sempre da STRISCIA LA NOTIZIA, con spesa annuale di milioni di euro.

E questo mentre sia a ROMA sia in altre città italiane , vi sono decine e decine di palazzi pubblici spesso di proprietà dell'INPS ed altri ENTI PUBBLICI, liberi ovvero solo da riattare e quindi utilissimi per installare i servizi pubblici per cui, finora, si sono pagati affitti milionari bruciando enormi somme di denaro pubblico, impunemente e dolosamente.

Tutto questo grida ancora oggi vendetta davanti a DIO ed agli uomini.

Infatti, solo per la famigerata FONDAZIONE finanziata dall'imbelle ed inetto FRANCESCHINI ministro per i beni culturali come da denuncia pubblica fatta pure da STRISCIA LA NOTIZIA nelle sere precedenti, sono state spese la bellezza di 23 milioni di euro, praticamente per nulla ma solo, probabilmente, per foraggiare soggetti legati alla sx, visto che la presidentessa di essa è moglie del dr. SASSOLI presidente pro tempore del PARLAMENTO EUROPEO.

Ecco cosa si legge dal sito di STRISCIA LA NOTIZIA su tale vergognoso scandalo pubblico di spreco di enormi somme di denaro:

Dopo l'inchiesta di Striscia, un'interrogazione sulla scuola "di lusso" di Franceschini6 Ottobre 2021

Dopo l’inchiesta di Striscia la notizia sulla Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali, l’onorevole Daniele Belotti - componente della Commissione “Cultura, scienza e istruzione” della Camera dei deputati - ha presentato un’interrogazione per far luce sull’istituto privato a partecipazione pubblica fortemente voluto dal ministro della Cultura Dario Franceschini.



«Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Franceschini perché 23 milioni non sono pochi, soprattutto se rapportati all’attività e alla produttività della scuola: un corso in 5 anni con 17 specializzati formati. Neanche un super master ad Harvard o a Cambridge ha costi così elevati», dice Belotti ai microfoni dell’inviato Pinuccio.



Il deputato avanza anche delle perplessità sull’incarico da direttrice ricoperto da Alessandra Vittorini (la cui retribuzione dichiarata sul sito sarebbe di 150mila euro l’anno). «Con tutti gli esperti che ci sono in circolazione, il ministro Franceschini doveva proprio scegliere la sua amica, nonché moglie del suo compagno di partito David Sassoli?».

Tutti denari che il governicchio DRAGHI ed anche i precedenti avrebbero potuto benissimo dirottare verso la ricerca medica per scoprire il modo più rapido e corretto per curare le malattie rare e non che ogni anno colpiscono decine e decine di persone, come i bambini dell'Associazione SMA ma anche quella della SLA che è visitabile tramite il seguente link: