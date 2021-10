ALCUNE FONTI SERIE DOVE GLI EVERSIVI ATTINGONO PER ECCITARE E FARE AUMENTARE IL DISAGIO SOCIALE E CIVILE

ECCO ALCUNE FONTI DELLA "RABBIA" E DEL FORTISSIMO DISAGIO SOCIALE CHE OGGI SERPEGGIA IN MOLTI PARTI D'ITALIA, PER COLPA ANCHE SE NON SOPRATTUTTO PER LA CATTIVA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA IN GENERALE IN VARI SETTORI DELLA MEDESIMA CHE NESSUN GOVERNO DI NESSUN COLORE POLITICO, HA MAI TENTATO DI RISOLVERE POSITIVAMENTE PER MOTIVI PROBABILMENTE CLIENTELARI O DI VERO E PROPRIO VERGOGNOSO NEPOTISMO, IL TUTTO DOVREBBE ESSERE OGGETTO DI DENUNCIA PUBBLICA IN PRIMIS IN SEDE PARLAMENTARE E POI NEL DIBATTITO PUBBLICO, PER SNIDARE TUTTE LE SACCHE DI PARASSITISMO PUBBLICO CHE ,FINORA, HA FAGOCITATO MILIARDI DI LIRE PRIMA E DI MILIONI DI EURO DAL 2002 AD OGGI.