Ciclista endurance, speaker motivazionale, business coach e scrittrice detentrice di 4 Guinness World Record: elencare tutti i record di Paola Gianotti è impresa ardua.

Con il progetto Bike4Tree Paola pedalerà in bici da Milano a Palermo in 10 tappe per sostenere l’adozione di alberi in alcune foreste italiane: il Parco di San Colombano (in Lombardia) e il Bosco Fontaniva (in Veneto).

