AVVISO IMPORTANTE PER I MALEDETTI SINISTRORSI, AGLI SCREDITATI DEL M5S ED A TUTTI I BUONISTI SCIAGURATI CHE VIVONO IN ITALIA E NEL RESTO D’EUROPA.

Nel 2021, il competente MINISTERO DELL’INTERNO, pubblicò un decreto flussi per un totale di 69.700 unità lavorative.

Ebbene, come si evidenzia dai link sottostanti, tale numero di migranti regolari , che avrebbero potuto facilmente venire in ITALIA a lavorare nella legalità , da tutto il mondo, Africa ed Asia compresa, non è stato sorprendentemente ed incredibilmente raggiunto.

Questo ha indotto il MINISTERO DELL’INTERNO a prorogare tale decreto valido per il 2022, fino al 30 settembre c.a..

Questo a dimostrazione del fatto che chi decide di venire da noi clandestinamente, come stanno tuttora facendo migliaia di pericolosi stranieri specialmente dall’Africa, non possono considerarsi persone affidabili in quanto , evidentemente i loro scopi e le loro intenzioni reali che li hanno spinti a trasferirsi da noi , non sono sicuramente rassicuranti e piacevoli per tutti noi.

Infatti, questi maledetti energumeni , quasi sempre giovani e giovanissimi , se avessero avuto l’intenzione di venire da noi regolarmente , avrebbero potuto farlo presentando domanda d’accesso legittima presso le nostre Ambasciate o Consolati dei loro rispettivi PAESI di provenienza, anziché affrontare un viaggio pericoloso e spesso mortale e subire il ricatto dei trafficanti di persone , pagando somme enormi pur di portarsi da noi.

E’ evidente che avendo deciso di farlo da clandestini, le loro intenzioni non possono considerarsi pacifiche e tranquillanti per tutti noi.

AVVISO ANCHE PER IL DR. ANGELO FARINA, MEDICO PRESSO L’HOT SPOT DI LAMPEDUSA CHE CON LA SUA STRAMPALATA MISSIVA PUBBLICA SU LA REPUBBLICA DEL 29.08.2022, HA TENTATO DI RASSICURARCI TUTTI SULLA SERIETA’ DI TUTTI I CLANDESTINI DA LUI VISITATI IN LAMPEDUSA CHE, PER I MOTIVI SOPRATTUTTO SOPRA SPIEGATI , NON POSSONO CERTAMENTE, ESSERE CONSIDERATI CREDIBILI ED AFFIDABILI.

È di 69.700 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia sulla base del decreto flussi 2021, adottato con Dpcm 21 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio, serie generale n.10 gen 2022

Nel 2022 il termine ultimo del Decreto Flussi, solitamente programmato per il mese di marzo di ogni anno, è stato prorogato al 30 settembre, per la mancanza della copertura totale dei posti – circa 70mila- con la procedura da svolgersi interamente sull'apposito portale.24 giu 202





Proroga del Decreto Flussi 2022 e Permesso di soggiorno stagionale

Ogni anno sentiamo parlare del Decreto Flussi, un atto emanato dal Governo che consente l’ingresso in Italia di migliaia di lavoratori qualificati, dopo una serie di incontri tra il Presidente del Consiglio, i ministri interessati e le Commissioni Parlamentari di competenza. Il provvedimento definisce le quote massime di ingresso dei cittadini stranieri e fa riferimento al documento programmatico triennale basato sulla politica di immigrazione sul territorio nazionale.

Nel 2022 il termine ultimo del Decreto Flussi, solitamente programmato per il mese di marzo di ogni anno, è stato prorogato al 30 settembre, per la mancanza della copertura totale dei posti – circa 70mila- con la procedura da svolgersi interamente sull’apposito portale.

Come ottenere il Permesso di soggiorno stagionale

Per l’assunzione di un lavoratore Non-Ue per un lavoro stagionale è obbligatorio richiedere il nulla osta, che permette al lavoratore di ottenere il Visto di ingresso per lavoro subordinato e, una volta entrato in Italia, di richiedere il Permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro italiano o Non-Ue che abita in Italia, che abbia un’attività prettamente stagionale e che possieda un reddito sufficiente per poter assumere un lavoratore.

Possono essere beneficiari del nulla osta i cittadini stranieri che abbiano completato gli studi obbligatori e abbiano compiuto i 16 anni, coloro che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi inseriti nella lista indicata dal Decreto Flussi, oppure i lavoratori Non-Ue entrati in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi.

Qualora la documentazione fosse in regola e il Visto di ingresso rilasciato, entro otto giorni dall’ingresso in Italia il lavoratore straniero, con il proprio datore di lavoro, è tenuto a presentarsi in Prefettura portando una marca da bollo, la comunicazione di cessione del fabbricato o la dichiarazione di ospitalità e, infine, la dichiarazione di idoneità dell’alloggio. Nel corso del medesimo appuntamento, la Prefettura consegna al lavoratore e al datore il contratto di soggiorno e il modulo 209 per la richiesta del Permesso di soggiorno.

Il passaggio successivo è quello di recarsi allo Sportello Amico di un ufficio postale e procedere alla spedizione del kit per la richiesta del Permesso di soggiorno stagionale.

Nonostante quest’anno ci sia una forte ripresa dei flussi turistici e delle esportazioni delle materie prime agricolo-alimentari, questa difficoltà di reperimento delle figure professionali sta portando a gravi problematiche soprattutto nel mondo agroalimentare e del turismo, con la mancanza dei lavoratori stagionali che mette a rischio l’intera filiera produttiva italiana.

Tutto ciò premesso , dico BASTA veramente e per sempre con questo spregiudicato e sciagurato BUONISMO pericoloso che finora soprattutto il mondo di sinistra, ha messo in atto ma , probabilmente, solo per continuare ad alimentare il SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA che , finora, ha arricchito molti soggetti quasi sempre di sinistra e spesso anche in modo ILLEGALE, come le cronache giornalistiche e di polizia , nel passato anche recente, ci hanno riferito.

Infatti, anche quest’anno verrà emanato il decreto flussi 2022, valido per tutto il 2023.

Chi vuole venire da noi legalmente, quindi,lo potrà fare nei modi in esso previsti e senza ricorrere alla clandestinità per noi motivo di profonda e seria inquietudine e preoccupazione per tutto quello che di male e di sospetto essa implica sicuramente.

Cuneo,li 31.08.2022