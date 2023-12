SECOLO XXI-ANNO 2023: LA TECNOLOGIA DEL DR. ELON MUSK ED I SISTEMI BASATI SUALLL'AI, STANNO PER SPAZZARE VIA L'UMANITA'.

LA TECNOLOGIA E LA COSIDDETTA AI , STANNO ARRIVANDO ALLA DISTRUZIONE DELL’UMANITA’ CHE FRA POCO TEMPO VERRA’ CANCELLATA DALLA TERRA.

E DI QUESTA CATTIVA E PERICOLOSISSIMA RIVOLUZIONE, SICURAMENTE POTRA’ ESSERE INSERITO IL NOTO MILIARDARIO DR. ELON MUSK E POCHI ALTRI.

MA NON PENSO CHE I LORO EREDI NE POTRANNO PIENAMENTE GODERE PER OVVI MOTIVI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.

ECCO DI CHE COSA PARLO:

Più veloce e più simile a un uomo: Musk presenta la seconda generazione del robot OptimusAnche il controllo del corpo e l'equilibrio sono stati implementati: il Tesla Bot viene mostrato mentre esegue dei piegamenti in palestra e mentre si muove a tempo di musica, poi mentre maneggia un uovo

13/12/2023

E' sempre più simile a un umano, si muove più rapidamente e maneggia oggetti fragili con dimestichezza. In un video pubblicato oggi sul suo profilo Elon Musk mostra l'evoluzione del robot umanoide progettato da Tesla dalla sua prima presentazione nel settembre 2022 a oggi. La "seconda generazione" di Optimus ha sensori sulle articolazioni che rendono i movimenti più precisi. Cammina a una velocità maggiore del 30% rispetto alle versioni precedenti. Anche il controllo del corpo e l'equilibrio sono stati implementati e il robot viene mostrato mentre esegue dei piegamenti in palestra e mentre si muove a tempo di musica, poi mentre inserisce con estrema precisione un uovo nel cuociuova.

Musk ha un piano ambizioso: schierare migliaia di robot umanoidi all'interno delle sue fabbriche Tesla, espandendosi "a milioni in tutto il mondo. Ma se, all'inizio gli "Optimus", saranno utilizzati nella produzione e nella logistica per far fronte a una carenza di manodopera, l'obiettivo a medio e lungo termine è di utilizzarli nelle case, per preparare la cena e prendersi cura degli anziani.

ELEMENTI INFORMATIVI TRATTI DAL SITO WEB: https://www.rainews.it/video/2023/12/video-con-gli-occhi-e-la-respirazione-si-puo-controllare-un-terzo-braccio-robotico-indossabile-d76fb331-8e7a-4733-9382-aeb7bb7b388d.html

MI CHIEDO COME MAI I GOVERNI OCCIDENTALI SPECIALMENTE, NON STANNO FACENDO OPPOSIZIONE A TALI PSEUDO NOVITA’ TECNOLOGICHE CHE FRA POCO TEMPO “INGOIERANNO” E “SPAZZERANNO” VIA, DEFINITIVAMENTE LA RAZZA UMANA ??

MA DAVVERO PENSANO DI POTERLE CONTROLLARE A BENEFICIO DELLE LORO POPOLAZIONI ?

POVERI ILLUSI. E’ CHIARO, INFATTI, CHE CON L’AVVENTO DI TALI “CREATURE” CIBERNETICHE EFFICIENTISSIME UNITO ALLE GRANDISSIME POTENZIALITA’ CHE ESSE RICEVERANNO DAI SISTEMA AI , NOI UMANI DIVERREMO SOLO POVERI STRUMENTI DA BARACCONE DA SCHIAVIZZARE E RIDURRE AI MINIMI TERMINI.

EPPURE, SEMBRA CHE NESSUNO FINORA SIA RIUSCITO A COGLIERNE DAVVERO I SERISSIMI RISCHI E PERICOLI.

PER COMPLETEZZA, RIPORTO ALCUNI LINKS CHE RIGUARDANO LA FAMIGERATA AI CHE TUTTI DOVREMMO VISIONARE E PRENDERNE NOTA E COMPRENDERE QUANTO ESSA SIA RISCHIOSA E PERICOLOSA PER TUTTI NOI:

POVERA UMANITA’ !!

Cuneo,li 14.12.2023

Rinaldo