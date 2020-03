Coronavirus, ecco tutte le donazioni organizzate dai vip

Da Luciana Littizzetto a Giorgia Palmas, è gara di solidarietà

Appelli per invitare la gente a restare a casa, messaggi di solidarietà a medici e infermieri, ma soprattutto donazioni per far fronte all’emergenza. Sono tanti i personaggi dello showbiz che hanno deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare l’Italia a combattere il coronavirus. Dopo la raccolta fondi promossa da Chiara Ferragni e Fedez, in molti hanno donato e avviato iniziate in una gara di solidarietà. Guarda alcune raccolte fondi dei nostri vip…

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sostengono la raccolta per sostenere l’attività medica degli ospedali del Gruppo San Donato che è in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid19: “È un momento difficile e molto delicato per tutti quanti noi. Dobbiamo assolutamente seguire le raccomandazioni e i consigli che ci vengono dati per riuscire a contenere l’emergenza e uscire da questa situazione. Dobbiamo essere uniti in questa battaglia per aiutarci e per aiutare, soprattutto le persone più deboli ed esposte”.

Francesco Facchinetti e il suo gruppo sostiene la campagna “Non lasciamo indietro nessuno”: “Nasce dal desiderio di importanti player dell’economia italiana e personaggi dello sport e dello spettacolo di sostenere concretamente lo sforzo del Paese per garantire a tutti l’accesso a cure adeguate. Attraverso la nostra campagna saranno raccolti fondi che verranno “step by step” devoluti alle strutture ospedaliere in maggiore difficoltà, per dare un’adeguata risposta al contenimento dell’epidemia e al mondo della ricerca”.

Luciana Littizzetto ha avviato la campagna “Coronavirus. Riprendiamo fiato!”: “La situazione è molto complicata e ciascuno di noi deve fare la sua parte. Io, come molti miei colleghi, ho pensato di aprire una raccolta fondi per tutti gli Ospedali della Regione Piemonte”.

Intanto la raccolta fondi promossa da Fedez e Chiara Ferragni ha raccolto 3 milioni e mezzo per “Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva”. E molti stilisti e imprenditori hanno donato ingenti somme per sostenere l’emergenza.