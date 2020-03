Marica Pellegrinelli è tornata single, isolamento in solitudine

La storia dʼamore tra la modella e Charley Vezza, iniziata la scorsa estate, è già finita

Credevamo fosse amore, e invece… la storia tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è già giunta al capolinea. Sarebbero ormai settimane che i due si sono detti addio, a causa di stili di vita troppo differenti per poter essere conciliati. La modella trascorre la quarantena in casa, tra esperimenti in cucina e coccole al gatto, insieme ai figli Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

Secondo il settimanale Diva e Donna sarebbe stata proprio la presenza dei due figli, avuti da Eros Ramazzotti, nella vita di Marica ad aver scatenato la crisi con Charley. Mentre lei è una mamma attenta e molto presente, lui gira il mondo per lavoro e ama la vita mondana. Due modi di vivere la vita diametralmente opposti, che non potevano essere conciliati.

La Pellegrinelli e Vezza avevano iniziato la loro relazione la scorsa estate, uscendo allo scoperto piano piano. Lei era reduce dalla fine del matrimonio con Ramazzotti, e l’imprenditore piemontese sembrava aver portato una ventata di serenità. Dopo un’estate trascorsa sotto il sole bollente di Ibiza, a gennaio la coppia aveva trascorso una vacanza romantica tra le colline delle Langhe, nella tenuta di famiglia di lui. Sembravano sereni ed affiatati, con gli occhi lucenti e sorrisi felici. Invece la rottura li aspettava dietro l’angolo: a San Valentino erano già separati.