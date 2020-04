Anna Falchi seduce i follower con uno scatto vintage bollente

Tira fuori dallʼalbum dei ricordi una foto di qualche anno fa in cui posa in lingerie, e i fan impazziscono

Per celebrare la giornata mondiale del libro (il 23 aprile) Anna Falchi ha trovato un modo davvero sensuale. L’attrice ha postato sui social una foto vintage ad alto tasso erotico scattata, come racconta lei stessa nel post, da Asia Argento in un hotel di Parigi. Seduta su uno sgabello con un volume in mano, indossa un négligé di seta rosa, lingerie color crema e seducenti calze velate. Impossibile staccare gli occhi da quelle gambe perfette, rese ancora più sexy dalla guepiere. Lo sguardo è languido e la posa ben studiata regala uno scorcio sul décolleté e lascia intravedere gli slip.

Sulla pagina Instagram della Falchi, gli scatti osé non mancano mai. Soprattutto in occasione delle vittorie della Lazio, Anna ama postare fotografie in reggiseno o in topless, con il seno florido coperto solo dalla sciarpa della sua squadra del cuore. Ma ogni occasione è buona per mostrare un po’ di pelle nuda e sfoggiare le sue curve mozzafiato. A 48 anni, compiuti il 22 aprile, vanta ancora un corpo perfetto capace di mandare in estasi i follower che la seguono numerosi.

I suoi calendari senza veli sono stati un cult alla fine degli anni ’90 e ancora oggi sono indimenticabili. Bella, prorompente e sensuale, Anna è stata ed è tuttora il sogno proibito di milioni di italiani. Il tempo per lei sembra essersi fermato e quando posa per le foto social sfodera tutto il suo sex appeal e ogni volta centra il bersaglio.