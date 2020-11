Anna Falchi piccantissima su Instagram, la foto per la vittoria della Lazio fa girare la testa a tutti

Maglia della squadra del cuore e fondoschiena in evidenza: si è mostrata così Anna Falchi su Instagram per celebrare la vittoria della Lazio

Anna Falchi torna a infiammare Instagram con una foto che sta facendo impazzire i fan. La bella attrice, dopo la vittoria della Lazio martedì sera in Champions League contro lo Zenit, ha pubblicato una immagine piuttosto piccante. I fan sono impazziti, estasiati dalla sua bellezza e divertiti dalla sua ironia.

Anna Falchi hot su Instagram

Ogni qual volta la sua squadra del cuore incassa una vittoria sul campo, Anna Falchi ne celebra l’impresa calcistica su Instagram. Ma per esultare, la sfegatata tifosa della Lazio, ha un modo tutto suo, che fa impazzire i fan. L’attrice, infatti, si scatta dei sensualissimi selfie che pubblica sui social, infiammando gli utenti.

Dopo che i biancocelesti hanno battuto i russi dello Zenit, ad esempio, eccola apparire con indosso la maglia della squadra. “Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste e un plauso Ciro Immobile . Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol!!!! La partita ai suoi piedi!!!” scrive a corredo dello scatto in cui mostra con orgoglio gli autografi impressi sul retro della divisa. Ma gli occhi di chi guarda non possono notare un particolare sexy: il lato B scoperto.

Solo sabato scorso, aveva deliziato i fan con un altra foto da capogiro, in cui appariva seminuda sul letto, coperta solo dalla sciarpa della Lazio e da un pezzo di telo bianco. “Stasera posso fare sonni tranquilli… buonanotte ai sognatori… e… sempre Forza Laziooooo” aveva commentato.

Notti agitate invece per i suoi ammiratori, che non contengono l’entusiasmo di fronte alle sue pose sexy. Come quella che ha sfoggiato qualche settimana fa, esultato ancora una volta per la vittoria della Lazio. Anna Falchi si era mostrata su Instagram con la schiena nuda, senza reggiseno, con il pantaloncino della divisa della squadra e la sciarpa sul letto.

La prima foto dell’anno manda in tilt i social

E che dire della prima foto dell’anno? L’attrice, che aveva trascorso le feste a Miami, si era immortalata senza veli e con indosso solo un perizoma, come mostra l’immagine riflessa nello specchio.

Sul volto, un paio di occhiali simpatici a forma di 2020 decorati con la bandiera degli Stati Uniti. “Ah dimenticavo…. BUON ANNA A TUTTI I MIEII FOL-LOVERS” ha scritto ironicamente e nella caption che accompagna la foto hot.

I commenti dei fan

I fan di Anna Falchi, oggi come allora, hanno particolarmente apprezzato il post malizioso su Instagram e non hanno fatto mancare i propri commenti. “Più passa il tempo e più diventi meravigliosa”, “Sei bellissima”, “Stupenda”, “Una favola”, “Sei bella come un angelo” sono solo alcune dei complimenti che ha ricevuto.

Non è la prima volta che Anna scatena la fantasia dei suoi follower postando foto osé. Chi non ricorda, ad esempio, lo scatto condiviso dopo la vittoria della Lazio contro la Juve?