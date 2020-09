Negazionismo: avete letto bene? Lo chiedo perché il correttore automatico mi indica che è un termine errato, in italiano non esiste ed è sottolineato in rosso. O porca miseria, mi son detto, ma come? Se ne parla tanto e non è stato ancora inserito tra i nuovi termini che arricchiscono i nostri vocabolari? Sono corso immediatamente su Google per cercare la verità ritenendo di aver sbagliato. Ebbene, il termine esiste e la Treccani lo riporta, quindi sarà opportuno che qualcuno avverta il...correttore automatico. Il negazionista è colui che nega verità assolute (?) replicando e argomentando con "sue" verità, desunte a sua volta da altri che grazie a studi, approfonditi esami e teorie virtuali, si battono per far valere le loro ragioni. Da un po' di tempo il negazionista si è fatto più audace, imperterrito e più puntiglioso nelle sue ferme convinzioni, e anche se molti famosi scienziati attuali e del passato più o meno recente, smontano con teoria e pratica le loro "azzardate verità", non demordono e insistono. La loro protervia ha toccato l'apice del loro credo, quando è nato il fronte dei "terrapiattisti", ovvero, coloro che sostengono e sono pronti a dimostrarlo, che la terra non è tonda ma piatta. Polemiche e chiacchiere che ci fanno perdere tempo e questo post per loro non l'avrei mai scritto. Non lo meritano per le sciocchezze che sostengono e vi dimostro le loro errate convinzioni. Una coppia veneta di mezza età, terrapiattisti convinti, sono partiti nel peggior momento del lockdown, alla volta della Sicilia perché da Termini Imerese volevano salpare alla volta di Lampedusa ritenuta il "finae terris" del nostro mondo piatto e non sferico. Semplice no? Ekkekazzocivuole per fare ciò e dimostrare a tutti che la terra sia piatta e oltre Lampedusa, non vi sia altro che la fine del...piatto? Detto fatto: si sono imbarcarti su una "bagnarola" e hanno iniziato il viaggio via mare. Solo che dopo qualche ora si sono trovati a Ustica e no a Lampedusa. Il sindaco è andato fuori fase, carabinieri e finanzieri si sono allarmati e i due coniugi che hanno rischiato di affondare, grazie al cielo sono approdati a Ustica. Hanno usato la bussola per navigare (ahahahahahah) ma essendo terrapiattisti, negano che la bussola funziona grazie al magnetismo terrestre e pertanto chissà come hanno usato l'orpello, che invece di andare verso sud hanno puntato verso nord. Pensate che hanno dovuto metterli in quarantena per il covid a Palermo, dove si sono recati con la loro barchetta scortata dalle forze dell'ordine. Ma non finisce qui: i due dovevano rimanere sulla loro barca ancorata al molo, per quindici giorni, ma non hanno voluto perdere tempo e sono scappati sempre con il natante. Molto inesperti di mare, li hanno visti allontanarsi e con molta calma, i carabinieri li hanno raggiunti e riportati indietro. Ebbene, non hanno tentato di nuovo la fuga i due coglionazzi? Sono finiti in casa di un uomo che sosteneva di essere infetto dal covid ma non era vero. Un altro pazzo come loro! Alla fine i signori terrapiattisti sono tornati in Veneto via terra e la loro storia si chiude cosi senza scossoni. Pensate che questa ardua esperienza li abbia convinti sulla rotondità della terra? Ma ancor più, chi lo paga il tempo che hanno perso autorità portuali, sindaco e forze dell'ordine appresso a quei due sciagurati? Cose dell'altro...mondo!!!!