Risultano nei messaggi ricevuti da tante ragazze e donne più adulte,proposte di rapporti di sesso,numeri di cellulare,indirizzi mail per guardare un uomo nudo,richieste di sesso virtuale,leccare piedi,rapporti a tre,rapporti con lo stesso sesso,e se qualcuna di queste ragazze rispondeva picche venivano minacciate gravemente,se bloccavano costoro tornavano con i loro sotto nick.Naturalmente molte ragazze sono state attaccate anche da altre donne molto presenti su molti indirizzi web e chat.Posso dichiarare che io stesso sono stato contattato da un uomo,e per non rispondere sgarbato,ho preferito lasciare il blog per qualche tempo.Ma non sempre si è in grado di sopportare visite di iscritti con immagini di facce prese dal web di chi da anni è presente su questo contesto,di personaggi che leggono chi è in linea e neppure si muove,di chi va in visita su blog perché sono interessati e senza profilo,caso strano poi te li ritrovi in visita e di chi passa su più dei nostri profili tutti in fila,il tasto scopri profili ti porta su profilo dello stesso indirizzo mail???Le segnalazioni sono state presentate da mesi e vanno avanti poco ci interessa il tempo che ci mettono a domandare alle Sedi legali dove ospitano come mai succedono questi fatti particolari,ricordando che in molti abbiamo segnalato un profilo dove qualcuno usava la foto di un ragazzo morto eppure è durato molti mesi quel profilo e poi si è chiuso da solo e non oscurato.E solo per una nostra cara amica la denuncia dei genitori è stata ritirata.

Aggiornamento conclusivo.

Naturalmente sul sito negano tutto, ma ci sarebbero gli estremi quantomeno per violazione della privacy e diritti di immagine.

in particolare sono presenti una marea di profili falsi alcuni dei quali attivi, tra questi alcuni “provocatori” che hanno il compito di indurre, provocando l’utente a scrivere e rispondere in modo sgarbato a qualche messaggio, in modo da poter sospendere poi il profilo! Inoltre a parte la truffa c’e’ la questione psicologica, non meno grave!

la creazione illusoria di questo mondo virtuale irreale fatto di bugie, tanta estetica, false foto, finti profili e truffe, alla fine restano schiavi psicologici di questi schifo di social web sospendendo di fatto i profili per ragioni ignote.Comunque, questione psicologica a parte, del resto “ognuno e’ libero di farsi male come meglio crede”, Sospetto vivamente che alcuni iscritti abbiano messo foto di altre persone ignare dell’imbroglio. Poi ti arrivano messaggi osceni, che sicuramente sono di qualche malato di mente. Se chiedi di cancellare l’iscrizione non e te lo permettono a meno non mandi copia dei tuoi documenti,peccato che dovrebbero richiederli all’iscrizione e non alla fuga,perché anche se metti il lucchetto al profilo rimangono nel web tutte le tue informazioni e tutto il resto pubblicato.