LeParoleDellaParita’ Conferenza Stampa Il 26.5 a San Ferdinando di Puglia Di;Annamaria Natalicchio

Giunge al termine il percorso avviato dall’Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia e dall’Assessorato alle politiche sociali per l’otto marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, che ha visto l’inaugurazione di una panchina letteraria e l’avvio della sottoscrizione del Protocollo Operativo della rete antiviolenza tra i tre comuni dell’Ambito territoriale Tavoliere Meridionale, con comune capofila San Ferdinando di Puglia e i comuni di Trinitapoli e Margherita di Savoia. Il percorso è proseguito con il concorso #leparoledellaparità che ha coinvolto le studentesse e gli studenti degli Istituti Scolastici di primo e secondo grado del territorio comunale di San Ferdinando di Puglia.La conferenza stampa, prevista mercoledì 26 maggio alle ore 10.00, l’Amministrazione Comunale, alla presenza delle rappresentanti dell’Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus I.S., desidera premiare l’attivismo delle giovani menti che hanno collaborato fattivamente per l’affermazione di una cultura improntata sulle pari opportunità.Ci saranno Il Sindaco, Salvatore PuttilliLa Vice -Sindaco e Assessora alle Pari Opportunità, Arianna CamporealeL’Editora Matilde Editrice, Donatella CaioneLa Responsabile dell’Ufficio di Piano, Maria Giulia DistasiLa Presidente dell’Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus I.S., Tina Arbues.

