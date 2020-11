Scienza e creazionismo...ricerca di intesa sul confronto- 15 Novembre 2020 da giovanna, scienza Tag: creazionismo Post n°4782 pubblicato ilda g1b9 Nel secolo scorso Isaaac Asimov sosteneva:" L'argomento dei creazionisti è così debole che il solo modo in cui possano sentirsi sicuri di sostenerlo è di assicurarsi che le loro vittime non abbiano mai sentito parlare di altro." Oggi il progredire della scienza e il progredire degli studi dei Creazionisti iniziano a sfidarsi e ad argomentare su alcune prove- Insomma i creazionisti non demordono neanche di fronte a palesi smentite. Creazionismo Scientifico e Creazionismo Biblico 1. Questa è una domanda ci persegue da anni e la sua risposta è fondamentale per la nostra vita. 2. Se NON È VERA… allora l'umanità è da sola per decidere come vivere. Tuttavia, se tutto ciò che ha È REALE, e la Sua volontà può essere conosciuta… allora tutti noi dobbiamo scegliere se seguirla o ignorarla e poi accettare le conseguenze. 3. La Bibbia perfettamente è compatibile con le evidenze scientifiche che vengono trovate oggi. Scoperte scientifiche (Gn 1-2) •Creazione in sei giorni? •Un continente (Gn 1.1-2) •Siamo venuti da una stessa e unica donna •Per quanto riguarda il colore della pelle •I nomi di Adamo e Eva .Il racconto biblico e la scienza, regolarmente stabilita, non entrano in contraddizione. 4. Creazionismo Scientifico e Creazionismo Religioso • Il Creazionismo Scientifico lavora con ciò che è testabile •Provato in laboratorio •Proposte scientifiche. Creazionismo Religioso •Non è testabile •Come tutto è stato creato? •Fede .Non significa che il Creazionismo Religioso sia sbagliato. Anzi, finora è compatibile con ciò che si può provare. Scienza Religione 5. Allora la scienza comprova che Dio creò il mondo? No! La scienza comprova che il mondo fu creato. 6. Creazionismo Scientifico e Evoluzionismo .La proposta della Teoria dell’Evoluzione naturale non è possibile. Nessun popolo praticamente guardò tutto l’universo e disse: è sorto spontaneamente. 7. Shintoismo Izanagi e Izanami I creatori dell’isola del Giappone. 8. Hinduismo Vishvakarman Il divino arquiteto dell’universo, sotto le ordinanze di Brahma, il signore della creazione. 9. Mitologia Inca: Apu Qun Tiqsi Wiraqutra Il creatore della civilizzazione. 10. Mitologia Cinese :Pangu Il creatore dei cieli e della terra. 11. Islamismo :Allah Il creatore dei cieli e della terra. 12. Creazionismo Giudaico :YHWH (Yahweh) Il creatore dei cieli e della terra. 13. Chi ha iniziato a pensare ad una Evoluzione? Gli intelettuali della Grecia antica. 14. Scienza + Religione = ? 15. • La Bibbia dice che gli esseri viventi sono stati creati pronti e completi. Nella paleontologia, i reperti fossili mostrano solo esseri viventi con fossili pronti e completi. • La Bibbia dice che gli esseri viventi sono stati creati in grandi quantità. Èd esattamente ciò che i reperti fossili ci mostrano: una grande varietà di esseri viventi. 16. • La Bibbia ci dice che gli esseri viventi sono stati creati con un'età apparente, cioè, non si sono evoluti, sono iniziati già allo stato finito . La paleontologia studia ciò che viene chiamata l'esplosione del Cambriano. Significa: la vita inizia dove prima non c' era • La Bibbia parla di esseri viventi sparsi in tutta la terra. Troviamo fossili ovunque sulla Terra. 17. • La Bibbia ci dice che l'intera razza umana viene da una sola coppia. Il DNA mitocondriale rivela questo - tutti siamo venuti partendo da una donna. • La Bibbia ci racconta la grande intelligenza dell’uomo. L'archeologia ci viene mostrando questo. Siamo sempre più colpiti da ciò che l'uomo primitivo ha fatto. 18. • La scienza riesce a comprovare che il mondo è stato creato • La scienza non comprova che Dio esiste, ma la natura rivela l’esistenza di un Creatore potente, grande e saggio • Chi è questo Creatore? • Il Creazionismo non risponde • Creazionismo è scienza, sapere chi è il creatore è fede.