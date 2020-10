Premiazione Martedi’11 Ottobre a Cerignola(Fg)Della Smart Graduation Day Universitari Laureati a Distanza- Redazione World News 24

Si terra’Martedi’13 Ottobre presso il Comune di Cerignola(Fg)una interessante iniziativa dal titolo”Smart Graduation Day”.L’evento a cui aderisce il comune e della Regione Puglia in collaborazione con L’Anci,ed ha lo scopo di premiare gli studenti universitari che nel corso del lockdown dei mesi scorsi si sono laureati in modalita’telematica,vuole essere un momento celebrativo per chi ha dovuto rinunciare alla presenza”fisica”della laurea universitaria.Ai 31 laureati sara’consegnata una targa simbolica personalizzata, legata ad un albero, da piantare ad opera del Comune ed una pergamena nominativa, messo a disposizione dalla Regione Puglia,va anche ricordato che l’evento organizzato rispettera’le consuete misure dell’emergenza attuale; mascherine distanza di un metro,gel igienizzante.Inoltre per evitare assembramenti,le delegazioni saranno composte da un massimo di 3 persone per ciascun universitario.

Premiazione Martedi'11 Ottobre a Cerignola(Fg)Della Smart Graduation Day Universitari Laureati a Distanza