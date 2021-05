“Meet the Professor”: Incontri sulla medicina di genere. Il 12 maggio 2021 Di;Redazione World News 24

Parte la seconda edizione del corso “Meet the Professor’” organizzata da GISeG (Gruppo Italiano Salute e Genere), nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto con il Consiglio regionale della Puglia.Il 12 maggio 2021 alle ore 15.00, si svolgerà il primo webinar della seconda edizione, dal titolo “SARS-CoV-2.Il progetto ‘Meet the Professor’ ha l’obiettivo di fornire al personale Medico e Sanitario l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze e sensibilizzare la popolazione in ambito di medicina di Genere, in ottemperanza all’attuale normativa italiana. Il GISeG, nella persona del Presidente Nazionale Dr.ssa Anna Maria Moretti, è da tempo impegnato nella definizione di numerosi programmi orientati alla formazione del personale Medico e Sanitario e alla comunicazione nei confronti del cittadino. In tale ottica ha fondato con il Consiglio Regionale, attraverso la collaborazione con Teca del Mediterraneo, la prima Biblioteca Multimediale su Salute e Medicina di Genere in Italia per la promozione di documenti scientifici e divulgativi specifici.La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, in linea con quanto indicato dal “Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche”, realizza attività e progetti destinati ai cittadini, alle scuole e al territorio per la promozione culturale e per la crescita individuale, in collaborazione con enti, associazioni e altre biblioteche, nonché per la conoscenza dell’istituzione consiliare, collaborando alle iniziative di comunicazione istituzionale.

"Meet the Professor": Incontri sulla medicina di genere. Il 12 maggio 2021