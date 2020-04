“Ma è questa la beffa di dimensioni cosmiche:

il naturale istinto che ha spinto l’uomo

a far scaturire dal cervello una vita spirituale-

oh, miracolo del mondo!-

quello stesso cervello con cui la scimmia e il lupo

si procurano cibo e riparo e si riproducono.

La natura ha spinto l’uomo a questo,

in un mondo in cui non gli dà altro da fare

dopo tutto (benché la forza della sua anima si affanni,

in un futile spreco di energia,

a ingranarsi coi mulini degli dei)

se non procurarsi cibo, riparo e riprodursi!”

“Antologia di Spoon River”

