Bisceglie riaccende il motore di “Indovina chi viene a (s)cena”, il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni soci del Consorzio, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia che ha coinvolto finora oltre 25mila spettatori. Due gli appuntamenti previsti domenica 18 aprile da Palazzo Tapputi: alle 19.30 si esibirà la compagnia Sonenalè, mentre alle ore 21 toccherà a Teatro delle Onde.Prosegue, inoltre, fino a domani, giovedì 15 aprile, “Indovina chi viene a Scuola”, l’iniziativa che il Teatro Pubblico Pugliese sta realizzando in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale e le scuole pugliesi per mantenere vivo il rapporto con i più giovani e coinvolgere le nuove generazioni mettendo alla prova la loro creatività. Si tratta di un concorso di video-recensione teatrale per le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, legato al progetto Indovina chi viene a (s)cena. Studenti e insegnanti, come tutti gli altri utenti, possono vedere o rivedere, on demand, i racconti teatrali già andati in scena con il format del Tpp scegliendo l’orario e le modalità più congeniali alle attività didattiche e partecipare al concorso di video recensione teatrale “Indovina chi viene a Scuola” (tutti i dettagli sul sito del Tpp: https://www.teatropubblicopugliese.it/indovinachivieneascena/speciale-scuola/).

Indovina Chi Viene a(S)cena fa Tappa il 18 Aprile a Bisceglie Di;Redazione World News Web 24 ultima modifica: da