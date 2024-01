LA FORZA DEL DRAGO |Pronti ad andare in scena con Donne Straordinarie

Pronti ad andare in scena con “Donne straordinarie” presso la sala del Caffè letterario della BCT di Terni a cura di Jenny Piccinini e Leonardo Martellucci i responsabili di progetto negli ambiti d’intervento culturale previsti dall’associazione Thyrus, capitanata dallo scultore docente e sportivo rugbista Marco Diamanti. Altro capitano di scena sarà l’attore Riccardo Leonelli che interpreterà con Diletta Masetti i testi didascalici delle opere presentate dagli artisti coadiuvati dagli scrittori e poeti attivi nel gruppo Jacopo Santoro e Andrea Giuli. Per Voci narranti lo spettacolo itinerante avrà inizio all’esterno della BCT in Piazza della Repubblica, l’evento si porterà poi all’interno della biblioteca dove il racconto poetico e l’esibizione musicale narreranno le opere esposte che ritraggono le “straordinarie” figure di: Artemisia Gentileschi, Frida Khalo, Camille Claudel, Alda Merini, Tina Modotti, Vivian Maier, Vali Myers, Rosa Parks e molte altre. Figlie del chiostro, figlie del dolore, amanti, muse e compagne di artisti; antesignane, attiviste, regine ambientaliste. Racconta Leonardo Martellucci: “l’idea nasce dal poter raccontare almeno 10 Donne che hanno reso il mondo un posto migliore e cambiato il corso della storia. La storia ne parla, la storia e va raccontata e rammentata, non dobbiamo dimenticare. Lo scopo del progetto è stato di individuare autori contemporanei che esalteranno queste donne e le loro arti con la propria interpretazione. Ci diranno se, e come, quelle gesta hanno cambiato anche il loro modo di vedere.”

Insomma sfogliare la storia e spogliarla del paradigma dell’artista solo maschile, e narrare donne che non hanno rinunciato ai loro sogni di realizzazione; che non si sono nascoste nella persuasione femminile di maternità e vita casalinga ( Betty Friedan); che non si nascondono sotto 27 indumenti per volta come le attiviste sotto il Burqa di Buria Karen. Ci saranno invece colori e anche abiti ideati per narrarle, ritratti, e scatti fotografici.

L’anno 2024 in Italia è cominciato con un femminicidio, nonostante la strategia della narrazione e della memoria le donne soffrono condizioni tuttora incivili e precarie. E mentre si levano feste al futuro, si richiamano quelle del progresso e dell’armonia, come di certo intende realizzare Donne straordinarie col suo evento. “Donne che hanno mostrato al mondo una via alternativa per la femminilità – dice Jacopo Santoro- e diversa dalla posizione di subalternità a cui la società ha sempre tentato di ridurla.”

Quanto all’Arte ogni qual volta che le artiste riscuotevano celebrità venivano lentamente accantonate, epurate – scriveva Lea Vergine in ‘L’altra metà dell’Avanguardia’.” Per questo dieci donne simbolo sono poche, l’elenco frulla di infinito, di donne che hanno risignificato la vita, l’arte, la scienza, l’editoria, il design, la letteratura – Atwood, Deledda, Sherman, Woodman, Chaun, Calle, Montalcini, Hack – di fatto più si raccoglie il vissuto meno si rischia di vedere cancellate le artiste dal futuro.



