Dal 13 marzo, tutti i mercoledì, su RaiPlay “Touch” 7 giovani donne alla scoperta delle innovazioni tecnologiche.

Ciascuna con una propria cifra stilistica capitanate da Fjona Cakalli, imprenditrice e divulgatrice di tecnologia tra le più autorevoli in Italia. Assieme a lei e a Momoka Banana, Noemi Marà, Sara Busi, Antonella Arpa (in arte Himorta), e Iaia, inviata virtuale generata dall’intelligenza artificiale, e anche Lucrezia Ercoli, filosofa, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e ideatrice del festival marchigiano Popsophia.

La filosofa e ideatrice del festival Popsophia nel nuovo programma della piattaforma RaiPlay accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta delle innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando la nostra vita quotidiana.

“Ho accolto con soddisfazione la proposta di far parte di questo progetto innovativo e caratterizzato da un gruppo di lavoro variegato, tutto al femminile, sfatando così luoghi comuni e pregiudizi su mondo tech e femminile. Ma anche capace di offrire punti di vista sempre inediti con la volontà di rivolgersi ad un pubblico giovane. – Ha dichiarato Lucrezia Ercoli – Il mio ruolo sarà quello di chi pone domande per decifrare – con la cassetta degli attrezzi della speculazione filosofica e con spunti della cultura pop – i cambiamenti che la tecnologia apporta nelle nostre vite. La tecnologia di per sé non è buona o cattiva, ma va maneggiata con consapevolezza per coglierne le opportunità e valutarne i rischi”.

In ogni puntata di TOUCH Ercoli avrà il compito di sintetizzare e contestualizzare in maniera filosofica il tema di puntata che sarà sempre diverso per ciascuno dei 16 episodi del programma. Dai viaggi al cibo, dallo sport alla moda, dalla salute all’educazione, dallo spazio alla sicurezza, tutti temi di stringente attualità che saranno esplorati dalle inviate con reportage dall’Italia e dall’estero, con un occhio attento alle tendenze future che cambieranno il nostro modo di vivere e di percepire il mondo.

