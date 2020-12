Raggiungere gli appassionati di teatro nelle loro case e creare ponti invisibili tra luoghi diversi. È questa la finalità di “DentroCasa”, il laboratorio teatrale gratuito under 35 a cura del Teatro della Polvere, in programma dal 19 al 29 dicembre 2020 su piattaforma digitale.«Il teatro riparte da un laboratorio che annulla la distanza fisica e offre la possibilità di cogliere le opportunità anche rimanendo “DentroCasa”», spiega Marcello Strinati del Teatro della Polvere, che aggiunge: «siamo felici di poter attuare questo progetto che è stato rimandato più volte a causa della pandemia. Porteremo una formazione di alta qualità teatrale direttamente a casa».A partire dal 19 dicembre gli under 35 potranno partecipare al laboratorio “DentroCasa” che permetterà di indagare il concetto di “periferia” in tutte le sue sfumature ed accezioni – come luogo fisico, mentale, sociale… – e di rapportarlo al “centro” inteso come simbolo elitario e luogo quasi irraggiungibile.“DentroCasa” è un progetto a cura del Teatro della Polvere, ospitato all’interno del progetto “SopraSotto. Teatri di periferia”, sostenuto attraverso l’avviso pubblico “Periferie al centro”, intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia

