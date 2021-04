“Libri di Puglia” match letterario fra i romanzi “Fiori salentini” e “Guarire strada facendo Di;Redazione World News Web 24

Venerdì 9 aprile, alle 19, match letterario tra i romanzi “Fiori salentini. Essenze floreali” di Rossana Toraldo, edito da I Libri di Icaro e “Guarire strada facendo. Camminare: una nuova ginnastica per il corpo e l’umore”, di Raffaele Ruocco, pubblicato da Gagliano Edizioni. Dialoga con gli autori il giornalista Dino Cassone.L’iniziativa si inserisce nella versione online del progetto “Libri di Puglia” promosso dall’Associazione Pugliese Editori e dalla “Teca del Mediterraneo” – Biblioteca del Consiglio regionale pugliese: il progetto Libri di Puglia si adatta alle circostanze e si trasforma in un aperitivo letterario da fruire e condividere sui social, nell’attesa di poter tornare a essere un appuntamento itinerante con incontri dal vivo.L’iniziativa “Libri di Puglia” mira ad offrire un’animazione culturale costante del pubblico e a saldare la proposta libraria con quella dell’intrattenimento, contribuendo inoltre allo sviluppo dell’imprenditoria pugliese nel segmento editoriale e alla diffusione del ricco e variegato panorama letterario della regione.Il libro “Fiori salentini. Essenze floreali” .

Un piccolo trattato di Floriterapia che incuriosisce e affascina. Durante la sua lettura, la sensazione è quella di essere trasportati, con il pensiero, nei campi dove Rosanna vive le sue “esperienze” alla ricerca di quei fiori, con la carica energetica adeguata, per creare essenze floreali.Il libro “Guarire strada facendo. Camminare: una nuova ginnastica per il corpo e l’umore”.Può l’esercizio fisico più naturale e dolce come camminare rendere più intelligenti, felici e produrre nuovi neuroni? Questo libro raccoglie e sintetizza i risultati di un consistente numero di autorevoli ricerche su questo tema, analizza gli effetti sorprendenti della camminata sul corpo e sulla mente, in particolare sul tono dell’umore e sul peso corporeo. Il testo si divide in due parti: nella parte teorica sono riportate le più recenti acquisizioni sulla connessione fra esercizio fisico dolce e attivazione dei meccanismi neuro-psico-endocrini dell’organismo; nella seconda parte, sulla base dei nuovi concetti di schema corporeo e motorio, è elaborato un programma psico-fisico facile e innovativo che risponde alle domande più comuni: quanto, come e dove bisogna camminare? meglio camminare o correre? quali cibi privilegiare nella propria dieta? Il libro si conclude con le vie del cammino, i luoghi più suggestivi in Italia per camminare, l’attività fisica più vicina allo spirito.

“Libri di Puglia” match letterario fra i romanzi “Fiori salentini” e “Guarire strada facendo Di;Redazione World News Web 24 ultima modifica: da