Presentata La 2da Edizione del Premio Letterario”I Fiori Blu”Di;Redazione World News Web 24

Venti titoli, equamente divisi fra narrativa e saggistica, di autori di primissimo piano del panorama italiano, concorrono alla Seconda Edizione del Premio Letterario “I fiori blu”, promosso dall’omonima Associazione con il sostegno della Regione Puglia per il tramite del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e in collaborazione con l’Università di Foggia e la Fondazione Monti Uniti di Foggia. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Foggia e di Confindustria Puglia e si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura.L’Evento e’stato presentato in sede di Conferenza Stampa Online ieri Lunedi’19 Aprile,con la partnership di numerosi organi di informazione radio-tv,un evento che si spera possa essere celebrato sul campo nella miglior maniera possibile cercando di far tornare alto il nome della cultura in capitanata.

