Al Via In Puglia Vaccinazioni Ai Ragazzi Dai 12 ai 15 Anni Di;Redazione World News Web 24

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato il via libera dell’Aifa alle vaccinazioni degli adolescenti dai 12 ai 15 anni di età. La Regione Puglia, sin dall’ok dell’Ema, aveva sollecitato le strutture, in particolare le due aziende ospedaliere di Bari e di Foggia, a lavorare per la compilazione degli elenchi dei ragazzi fragili, in modo tale da poterli chiamare immediatamente e vaccinarli per primi.Noi siamo pronti e vaccineremo immediatamente tutti i bambini fragili della Puglia, tutti quei bimbi che hanno bisogno di questa tutela per ricominciare a uscire, a socializzare e a vivere normalmente, ad andare a scuola. Tutti gli adolescenti fragili quindi, verranno chiamati dai centri che li hanno in cura e li vaccineremo in fretta in modo tale da fargli passare un’estate un pò più tranquillo e un po’ più serena”.La Regione Puglia, sin dall’ok dell’Ema, aveva sollecitato le strutture, in particolare le due aziende ospedaliere di Bari e di Foggia, a lavorare per la compilazione degli elenchi dei ragazzi fragili, in modo tale da poterli chiamare immediatamente e vaccinarli per primi.Al Policlinico Riuniti di Foggia, è attivo un hub vaccinale dedicato, afferente all’U.O.C. di Igiene Universitaria presso l’Ospedale D’Avanzo.”il Policlinico Riuniti di Foggia si attrezza immediatamente per poter dare un’offerta sanitaria, secondo uno schema a sportello, per tutti i piccoli pazienti vulnerabili di questa fascia d’età, insieme alle altre attività vaccinali consuete, in modo da poter consolidare in luoghi sicuri le varie categorie più esposte al Covid-19”ha dichiarato Il Dg Del Polo Ospedaliero-Universitario Dei”Riuniti di Foggia Dattoli.

