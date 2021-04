I No-Vax…o se preferite l’antivaccinismo, non è nato oggi….

Il dottor Jenner, medico inglese, ebbe il coraggio e l’intuizione di sperimentare il primo vaccino contro il Vaiolo. Ma non ha avuto vita facile.

Infatti, ha dovuto fare i conti con qualche suo insuccesso che suscitarono preoccupazioni per la sicurezza del metodo contribuendo a stimolare l’opposizione politica alla vaccinazione, rallentando ulteriormente i progressi della campagna.

Sia in Italia come pure negli Stati Uniti l’antivaccinismo divenne uno dei più grandi movimenti del 19° secolo, e la vaccinazione divenne uno dei più accesi dibattiti di quell’epoca.

Gli oppositori cavalcavano l’onda della resistenza libertaria, ovvero, la libertà di scelta alla presunta usurpazione dei diritti di parte dello Stato, della condanna religiosa della procedura in quanto ritenuta “Innaturale” violazione dell’ordine di Dio attraverso l’inserimento di materiale Bovino dentro un corpo umano, e della latente paura della scienza e del suo pericoloso potenziale. Circolavano disegni satirici che esprimevano tali preoccupazioni. Infatti venivano rappresentati persone appena vaccinate che subivano una metamorfosi bestiale sotto gli occhi di attenti osservatori e di un addetto alle vaccinazioni dall’aria infelice.

A quell’epoca entrò in scena un medico, certo Benjamin Moseley che alimentò al massimo l’isterismo antivaccino suggerendo che il metodo del dottor Jenner avrebbe portato le donne trattate col vaccino dentro, a “vagare per i campi per ricevere l’abbraccio del Toro”. Persino i precedenti “Inoculatori” si unirono a questo movimento preoccupati che la vaccinazione potesse costringerli a chiudere bottega.

Questi movimenti oppositori, alla fine vennero considerati “Irragionevoli” e la visione del dottor Jenner venne riabilitata e a nche grazie all’iniziativa senza precedenti di una campagna a livello globale lanciata nel 1959, la vaccinazione di massa debellò per sempre dalla Terra il Vaiolo. Vi fu un singolo caso nel 1977 in Somalia. L’OMS, dichiarò la vittoria sul vaiolo nel 1980.