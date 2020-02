Viviamo in un Paese in cui una forza politica che alle ultime elezioni neanche esisteva, tiene di fatto in ostaggio il governo e con esso il popolo italiano.

Viviamo in un Paese dove a decidere se i vitalizi siano o meno legittimi sono gli stessi che ne beneficerebbero.

Viviamo in un Paese dove i maggiori fruitori della prescrizione hanno il potere di bocciare l’abolizione della stessa.

Ciò nonostante, c’è chi continua ad essere convinto che tutto questo si possa ancora definire democrazia, in quanto sancito dalla costituzione.